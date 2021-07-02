د.سوزان ئاميدي: ما ذنب الكورد بما يعانيه الشيعه في العراق ؟

ما ذنب الكورد بما يعانيه الشيعه في العراق ؟

د.سوزان ئاميدي

لا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الأعلام الشيعية المختلفة وبشكل متعمد بتصريحات معادية لاقليم كوردستان, اذ اصبحت استراتيجية جعل الشارع الشيعي معاديا للكورد وحقوقهم الدستورية ويتم استخدامه كل مرة كورقة عند الانتخابات جاعلين من الكورد شماعة تعليق فشلهم في ادارة الدولة والتقصير في تقديم الخدمات, هنا أسئلة تطرح نفسها ومنها :

كم دوره انتخابية يحتاج الشارع الشيعي كي يتيقن من ان الكورد لا دخل لهم فيما ينسب اليهم من تهم ؟ ماذا لو كان الاقليم غير متقدم على باقي محافظات العراق في مجمل الامور ؟ ارى ان الخطاب السياسي الطائفي جعل من المكون الشيعي في معزل ومناى عن اي طروحات مغايرة حتى وان كانت سياسية معتبرة الاخيرة معادية مهما كانت النتائج , فقيام الجماهير بالمظاهرات في ساحة التحرير وبعض المحافظات الجنوبية ليس الا هي انتفاضة بسبب تدهور الضروف المعيشية والخدمية دون المساس بالافكار الطائفيه التي تشبعوا بها اثر خطابات سياسيهم ورجال الدين المستفزة لمشاعرهم الطائفية ضد الاخر .

في الواقع الاقليم ليس له اي دور طائفي او سياسي معادي لهذا الشارع حتى في تعامله مع حكومة بغداد لا يخرج عن اطار الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور العراقي , بل ان تعامل الاحزاب والجماعات الشيعية هي المعادية للاقليم والمؤثرة على الشارع الكوردستاني وكان واضحا في نتائج الاستفتاء الذي قام بها الاقليم .

في الحقيقة كنت دوما مع تعزيز مشاركة الكورد في العملية السياسية العراقية وارى فيها اهمية بسبب الضروف التي يمر بها الاقليم اثر التعامل المجحف والضغوط من قبل حكومة بغداد والانظمة الاقليمية , محاولين التاثير على حكومة الاقليم وتضعيفها بكل الوسائل ومنها قطع الميزانية وتهديد امنها واستقرارها , وكل ذلك امام مرأى ومسمع الشارع العراقي العربي وخاصة الشيعي كونهم الاغلبية في السيطره على القرارات .

رسالتي للجماهير العراقية في الوسط والجنوب : اقليم كوردستان صلاحياته محدودة مقارنه ببغداد وميزانيته لا تتعدى 12,6% ان لم يكن اقل على ارض الواقع والتي لا تصل الا بشق الانفس جاعلين دخل العائلة الكوردية ورقة ضغط على حكومة الاقليم في وقت يدعون انهم لا يعادون الشعب الكوردي , سؤالي لكم : اين حصتكم في باقي ميزانية العراق وما هو دخل الكورد في عدم الاستفاده منها ؟!

ايران وتركيا وباستمرار يهددان الاقليم بعدة وسائل بحجة ردع الكورد داخل حدودهم عن الاقتداء بالتجربة الكوردستانية في العراق امام تنديد خجول من حكومة بغداد وصمت الشارع العربي العراقي ومع ذلك حكومة الاقليم لها استقلالية في قرارها ولا تسمح بالتدخل الاقليمي ولا ان تكون اراضيها ممرا لايران الى بلاد الشام . سؤالي هنا : ما شأن الكورد في التدخل الايراني السافر في جميع الشؤون العراقية ومنها صنع قرارها السياسي ؟ حتى ان العراق اصبح قاعدة وممرا لاجندة ايران في المنطقة .

القوى السياسية استغلت فتوى ” الجهاد الكفائي ” للسيد السيستاني لمساعدة الجيش في حربه ضد داعش وذلك بتشكيل قوى مسلحة خارج إطار الدولة رغم تاكيد المرجع في ان يكون التطوع الشعبي تحت سقف القانون ودون اطلاق اي تسمية عليها , وهذه القوات التي تم تسميتها بالحشد الشعبي مؤتمرة باوامر اقليمية وقيادات سياسية عراقية والاخيرة تستخدمها لتحقيق مصالح ومكتسبات سياسية واقتصادية حزبية وذاتية مما ادى الى تدهور الوضع العراقي بشكل عام ,وهنا اتسائل : ما دخل الكورد في انتشار هذه المليشيات المسلحة وقيامها بالتفجيرات والاغتيالات لمن لايوافقهم الراي وتاثيرهم السلبي على عمل رئيس الوزراء فضلا عن كونهم المسبب الرئيسي في استمرار عدم تحقيق الحلول للمشاكل العالقة بين حكومة بغداد واربيل ؟

واخيرا وليس آخرا مع اقتراب الانتخابات لا ارى وجود اي امل في التغيير المرجوا والمنشود من الشارع العراقي المنتفض إلا بـ : أ استقلال القرار السياسي العراقي ب – منع اي شكل من اشكال التدخل الاقليمي. ج – حل الحشد الشعبي من خلال فتوى اخرى لنفس المرجعية ومنع كل المظاهر المسلحة خارج ايطار الدولة . د – محاربة الفساد الاداري والسياسي والقيام باصلاحات حقيقية . ذ – تطبيق العدل حسب القوانين والدستور . ر – العمل الفوري على حل المشاكل بين بغداد واربيل .

الى الجماهير العراقية وخاصة الشيعة منهم : الا يكفي كل هذه الاعوام من لعبة الخطاب السياسي الطائفي الذي يمارس عليكم والذي لم يجني سوى الخراب وتمزيق وحدة السلم المجتمعي , لا ارى وجود اي مبرر لعدم محاربتكم لهؤلاء الذين أوصلوا العراق الى ما نحن عليه اليوم وذلك من خلال مشاركتكم في العملية الانتخابية لاحداث التغيير المنشود .