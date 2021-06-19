قاسم مرزا الجندي: الانقلاب الصيفي وبداية صوم مربعانية الصيف في (21/6/2021)

الانقلاب الصيفي وبداية صوم مربعانية الصيف في (21/6/2021)

قاسم مرزا الجندي

يشهد النصف الشمالي للكرة الارضية (الانقلاب الصيفي)، وهي بداية فصل الصيف فلكيا، سيحدث الأنقلاب الشمسي وتميل الأرض نحو ‎الشمس حتى تصبح متعامدة على مدار السرطان عند خط عرض (23.44) صباح يوم الاثنين المقبل الموافق (21/6/2021) ، على أن يستمر فصل الصيف 93 يوما و نصف اليوم تقريباً.

إن الانقلاب الصيفي يشهد وصول الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض (23.44 درجة شمالا)، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وبالعكس تماماً أن هذا اليوم يشهد ذروة فصل الشتاء فلكيا الانقلاب الشتوي في النصف الجنوبي للكرة الارضية، وهي بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي لكوكب الارض، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة.

أن الشمس ستشرق يوم الانقلاب الصيفي من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، وسيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهري للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر تكون الأقصر خلال السنه، فالشمس ستأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء وهي أعلى نقطة تصلها الشمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهو أحد أدلة كروية الأرض.

ان لمربعانية (الصيف ــ الشتاء) علاقة وثيقة بالأحداث الفلكية, وهي طريقة الايزيدية نحو العبادة والصوم للخالق منذ القدم, في مربعانية (الصيف ـ الشتاء) تشير إلى حركة كوكب الارض في افلاك الكواكب والنجوم واقتراناتها في نظام المجموعة الشمسية ضمن الكون.

يبدأ الانقلاب الصيفي فلكياً في يوم الاثنين بـ (21 /6/2021 ) وهي البداية الحقيقية و الفلكية لمربعانية الصيف، ولكن نجد ان صوم مربعانية الصيف سيبدأ في (24/6/2021), ومن الضروري ان يبدأ انطلاقة مربعانية الصيف في يوم الحدث الفلكي (الانقلاب الصيفي)أو في اليوم الذي يليه مباشرة, لان هذا اليوم يعرف في النصوص والطقوس الايزيدية وحتى في الحساب المناخي الايزيدي, بأن الشمس في هذا اليوم يبدأ في حركته التراجعية المعروفة لدى الايزدية (يدير الشمس وجهتها نحو الشتاء).

وبعد مرور(180) درجة من دوران الارض حول مدارها يبدأ مربعانية الشتاء وهي ايضا يختلف الان مع يوم الانقلاب الشتوي بفترة بسيطة, وهنا يقال( ان الشمس يدير وجهتها نحو الصيف) في(22ــ 23/12) تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وتساقط الامطار والثلوج.

يستمر مربعانية الصيف لمدة اربعين يوما, وعيد المربعانية هو اليوم الذي يأتي بعد صوم (40) يوماً ، وليس بعد صوم(39) يوماً.

تقسم السنة الشمسية الايزيدية على اربعين تساوي (9) اثنان منهما هي مربعانية (الصيف والشتاء). ويبقى سبعة اربعينية (7×40)=280 يوم يفصل بين المربعانيتين من الجهتين ، يقسم على قسمين يصبح (140) يوم.

يعني بعد مربعانية الصيف بـ (140) يوم تكون بداية مربعانية الصيف مع مرعاة الاحداث الفلكية لكوكب الارض.

وهكذا يتناوب مربعانية(الصيف ـ الشتاء) من خلال دوارن كوكب الارض حول الشمس. فيصبح مجموع عدد الايام في السنة تساوي (360) يوما اضافة الى (4) ايام للمواقع الفلكية في الانقلابين والاعتدالين, زائداً يوم وربع اليوم وهي مدة (30)ساعة وهي مقسمة الى اربعة اقسام موزعة بالتساوي على المواقع والظواهر الفلكية الاربعة (7،25) ساعة خلال دوران كوكب الارض حول الشمس في حركتها المدارية.

أن العلاقة الفلكية بين مربعانية (الصيف ــ الشتاء) تشبه العلاقة الفلكية والمناخية بين الانقلاب الصيفي في (21/6)والانقلاب الشتوي في(22/12)والصحيح ان نجعل بداية مربعانية (الصيف ـ الشتاء) في فترة الانقلابين الصيفي والشتوي, وهي المواقع الفلكية الرئيسية التي تمر بها كوكب الارض في حركتها المدارية .

إن حساب الصوم في مربعانية (الصيف ـ الشتاء) هو نفسه الحساب الفلكي لدوران كوكب الأرض حول الشمس وهو نفسه حساب الطقوس الايزيدية ,وهو نفسه حساب معرفة الطقس والمناخ لدى الايزدية في مربعانية (الصيف ـ الشتاء)من أتقنها تعرف بنسبة لأبأس بها على حالة الطقس والأحوال الجوية والمناخية في اربعنية الشتاء، وكان يوجد أناس صالحون في المجتمع الايزيدي يعرفون هذه الطريقة في حساب المناخ.

ولهذه الاسباب مجتمعة لا يجوز التغير في مواعيد مربعانية (الصيف ـ الشتاء), لأننا نغير في كل معناها دون معرفتنا وإدراكنا بقيمة هذا الحساب الفلكي والمناخي الايزيدي القديم، ينبغي ان نحدد التاريخ الفلكي الدقيق. بعد دراسة وتعديل تاريخ التقويم الشمسي الايزيدي, ومقارنتها مع التقاويم الاخرى وتوافقها مع تاريخ الاقترانات والاحداث الفلكية، لوضع تاريخ مربعانية (الصيف ــ الشتاء) الصحيحين متوافقاً مع التطور التكنولوجي ومع الاحداث الفلكية لحركة الارض التراجعية خلال دورانها في فلك الشمس .

قاسم مرزا الجندي

19/6/2021 السبت