نيجيرڤان شيخ شامو: للتلاحم بين الايزيديين والإخوة الأرمن

للتلاحم بين الايزيديين والإخوة الأرمن
المحامي/ نيجيرڤان شيخ شامو
من المعلوم ان عشيرة الهويرية هي واحدة من عشائر الكورد الايزيدية، وحتى عام 1944 كانت تستقر في منطقة سلوبيا، حيث كانت تقوم بتربية المواشي وتمضي حياة البداوة والتنقل بين البرية ومراعي الزوزان اسوة بباقي العشائر الرُحل الكوردستانية الاخرى.
وبمناسبة مرور 106عام على إبادة الاخوة الأرمن فكرت بٲستذكار احدى الوقائع والحقائق التاريخية التي حدثت في تلك الفترة كنموذج للتلاحم والتسامح والتعايش بين الأرمن والكورد الايزديين.
حيث يقال وحسب ما ذكره اجدادنا انه في عام 1915 اثناء ابادة الاخوة الأرمن، كانت قطعان مواشي الهويرية ترعى في جبل جودي الذي تكثر فيه البلوط، حيث كان 13 شخصا أرمنيا احتموا بين قطعان الاغنام التابعة لٲجدادنا (عائلة الشيخ گهبۆ) شيخ الهويرية، و تم استضافتهم و تقديم المساعدة والرعاية لهم، وكانوا يتناولون الخبز والحليب في الليل مع الرعاة وفي النهار يخفون انفسهم في الكهوف، وبقوا هكذا حتى اختفت عمليات الٳبادة.
وبحسب رواية اجدادنا فأن اولئك الأرمن قبل عمليات الابادة كانوا دائما يرافقونهم في مصايف الزوزان ويستقرون في نفس الأماكن التي يحل بها اجدادنا، وكانت خيمهم دائما في سفح جبل جودي، ويطلق عليه باللغة الأرمنية (بازامي) حيث كانوا يستقرون حول (هَسانا) الذي كان مكان مصايفهم عبر التاريخ، وبقى هؤلاء الأرمن الذي نجوا من الابادة برفقتنا نحن الهويريين حتى انتقالنا الى جنوب كوردستان والعراق، وهذه أسماء بعض من تلك العوائل:
1- غريب كسبو وأبنه حسين
2- غريب بورتو
3-رشو كورو وولديه بوخوز وسيسو
4- ئيسف فارتو و داود فارتو
هؤلاء جميعهم كانوا أولئك الأشخاص الذين نجوا من الإبادة وعاشوا بيننا، وقالوا؛ إننا نتذكر جيدا عندما كان الارمن أسوة بالهويريين يحلفون ب(خودان) ال كبو و (ستونا) الشيخ مند.
وأيضا وحسب ما نقله لنا اجدادنا وجداتنا، ان بعض من هذه العوائل الأرمنية انذاك كانت تعيش مع بعض العوائل الهويرية كعائلة واحدة وفي بيت شعر واحد (کۆن) مثل عائلة (هرجو) وعائلة (غريب كسبو) وبقوا مع بعضهم حتى عام 1940 مثل الٲخوة. والأرمن كانوا رحل مثلنا وأصحاب ماشية، وكانوا اصحاب مهن (كورنج) يصنعون من صوف الخراف الأغطية الصوفية، حيث كانت جميع أغطيتنا وتحتياتنا للمجالس و للنوم من الصوف.
هذه القصة هي احدی الامثلة الحية علی انسانية الايزديين في زمن صعب خلال الابادة الارمنية.
في هذه الذكری التراجيدية استغل الفرصة لدعوة عوائل هؤلاء الارمن الذين اشرنا الی اسماءهم والذين ليس لدينا علم عنهم وهم مجهولي السكن، وتمنياتنا ان يٱتي يوم لٲحياء هذه العلاقات التاريخية.
E-Mail: Nechirvan.sh.shaamo@gmail.com