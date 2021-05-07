نيجيرڤان شيخ شامو: للتلاحم بين الايزيديين والإخوة الأرمن

للتلاحم بين الايزيديين والإخوة الأرمن

المحامي/ نيجيرڤان شيخ شامو

من المعلوم ان عشيرة الهويرية هي واحدة من عشائر الكورد الايزيدية، وحتى عام 1944 كانت تستقر في منطقة سلوبيا، حيث كانت تقوم بتربية المواشي وتمضي حياة البداوة والتنقل بين البرية ومراعي الزوزان اسوة بباقي العشائر الرُحل الكوردستانية الاخرى.

وبمناسبة مرور 106عام على إبادة الاخوة الأرمن فكرت بٲستذكار احدى الوقائع والحقائق التاريخية التي حدثت في تلك الفترة كنموذج للتلاحم والتسامح والتعايش بين الأرمن والكورد الايزديين.

حيث يقال وحسب ما ذكره اجدادنا انه في عام 1915 اثناء ابادة الاخوة الأرمن، كانت قطعان مواشي الهويرية ترعى في جبل جودي الذي تكثر فيه البلوط، حيث كان 13 شخصا أرمنيا احتموا بين قطعان الاغنام التابعة لٲجدادنا (عائلة الشيخ گه‌بۆ) شيخ الهويرية، و تم استضافتهم و تقديم المساعدة والرعاية لهم، وكانوا يتناولون الخبز والحليب في الليل مع الرعاة وفي النهار يخفون انفسهم في الكهوف، وبقوا هكذا حتى اختفت عمليات الٳبادة.

وبحسب رواية اجدادنا فأن اولئك الأرمن قبل عمليات الابادة كانوا دائما يرافقونهم في مصايف الزوزان ويستقرون في نفس الأماكن التي يحل بها اجدادنا، وكانت خيمهم دائما في سفح جبل جودي، ويطلق عليه باللغة الأرمنية (بازامي) حيث كانوا يستقرون حول (هَسانا) الذي كان مكان مصايفهم عبر التاريخ، وبقى هؤلاء الأرمن الذي نجوا من الابادة برفقتنا نحن الهويريين حتى انتقالنا الى جنوب كوردستان والعراق، وهذه أسماء بعض من تلك العوائل:

1- غريب كسبو وأبنه حسين

2- غريب بورتو

3-رشو كورو وولديه بوخوز وسيسو

4- ئيسف فارتو و داود فارتو

هؤلاء جميعهم كانوا أولئك الأشخاص الذين نجوا من الإبادة وعاشوا بيننا، وقالوا؛ إننا نتذكر جيدا عندما كان الارمن أسوة بالهويريين يحلفون ب(خودان) ال كبو و (ستونا) الشيخ مند.

وأيضا وحسب ما نقله لنا اجدادنا وجداتنا، ان بعض من هذه العوائل الأرمنية انذاك كانت تعيش مع بعض العوائل الهويرية كعائلة واحدة وفي بيت شعر واحد (کۆن) مثل عائلة (هرجو) وعائلة (غريب كسبو) وبقوا مع بعضهم حتى عام 1940 ‌مثل الٲخوة. والأرمن كانوا رحل مثلنا وأصحاب ماشية، وكانوا اصحاب مهن (كورنج) يصنعون من صوف الخراف الأغطية الصوفية، حيث كانت جميع أغطيتنا وتحتياتنا للمجالس و للنوم من الصوف.

هذه القصة هي احدی الامثلة الحية علی انسانية الايزديين في زمن صعب خلال الابادة الارمنية.

في هذه الذكری التراجيدية استغل الفرصة لدعوة عوائل هؤلاء الارمن الذين اشرنا الی اسماءهم والذين ليس لدينا علم عنهم وهم مجهولي السكن، وتمنياتنا ان يٱتي يوم لٲحياء هذه العلاقات التاريخية.

E-Mail: Nechirvan.sh.shaamo@gmail.com