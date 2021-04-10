شمو قاسم دناني: عيد رأس السنة (سه رسال).. وتسمى عيد الاربعاء الاحمرمن شهر نيسان                            

عيد رأس السنة (سه رسال).. وتسمى عيد الاربعاء الاحمرمن شهر نيسان

شمو قاسم دناني/ خبير بشؤون الايزدياتي- مركز لالش

تشير الأبحاث الحديثة أن اسم الإيزيديين مأخوذ من اللفظ “إيزي” الذي يعني الخالق أو المعبود ويسمونه (خودى)، وأن كلمة الإيزيديين تعني الذين يسيرون على المبدأ الصحيح او الذين يعبدون الخالق الواحد.

والايزديين يتكلمون اللغة الكوردية وتؤكد العديد من الدراسات أن الأبجدية الكوردية القديمة هي الأبجدية التي كتبت بها النصوص الدينية الايزيدية وكتبهم المقدسة ولهم نظام ديني طبقي ومعبد لالش أقدس مكان لدى الايزديين ويقع في كوردستان العراق ولهم العديد من الاعياد والمناسبات ومنها عيد رأس السنة (سه رسال چارشه ما صور)

ويحتفل الايزديين يوم الأربعاء الاول من نيسان الشرقي وهذا التقويم مرتبط بالحساب الفلكي (التقويم الغربي الميلادي يسبق الحساب الشرقي ب 13يوما وهو من اقدم الاعياد وأكثرها مدلولا كونه عيد الخليقة والتكوين الذي يرمز الى تجدد الحياة والطبيعة مع بداية الربيع وتفتح الزهور، وهو عيد (طاووس الملائكة) و نزول (ملك زان) الى الارض.

قصة الخليقة والتكوين ظهرت بوضوح لدى الشعوب القديمة في منطقة الشرق حيث يحتفل الناس بقدوم الربيع وعودة الخصب مثل (چهارشه ما سوهر) وتعود جذورها الى المثرائية وعيد أكيتو وزاكمو ونوروز.

يرتبط هذا العيد بالظواهر الطبيعية ويأتي بعد عدة ايام من الاعتدال الربيعي الذي يصادف 23 من آذار بداية نوروز (نوروز مصطلح كردي يعني اليوم الجديد, وهو اليوم الأول للعام الشمسي حيث يتساوى فيه الليل بالنهار.

فالأربعاء هو اليوم المقدس لدى الايزيديين حيث اكتمل التكوين واستقر الروح في قالب ادم وتسمى بعيد التكوين “عندما انفجرت الدرة البيضاء”؛ بآمر الخالق بحسب نصوص الديانة الإيزيدية- وتكونت منها العناصرالاربعة : (التراب والماء والهواء والنار (الطاقة) ، وهذا ما تظهره عملية غليان البيضة ثم تبريدها ثم تلوينها وتسمى عيد الخليقة ايظا وذلك عندما خلق أول كائن حي وهو “آدم”، الذي له دلالة رمزية على بدا الحياة على الارض كما ورد في النص الديني التالي:

خودايێ مەى رەحمانى …

جار قسمەت ل روێ ئەردى دانى…

ئاڤە وبايە وئاخە وئاكرى…

قالبێ ئادەم بێ نزنى .

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اهم طقوس ومراسيم العيد :

١- تبدأ احتفالات العيد بمراسيم وطقوس دينية خاصة مساء يوم الثلاثاء في معبد لالش بمشاركة بابا شيخ وكبار رجال الدين مع صوت موسيقى الدف والشباب، اذ توقد 365 شمعة في وادي لالش المقدس دلالة على عدد ايام السنة الجديدة ، معلنة بدأ العام الجديد و ولادة الربيع وتجدد الحياة ونهاية الشتاء

٢- في صباح يوم الأربعاء تجمع الورود من شقائق النعمان الاحمر وتضع معها قشور البيض الملون والكاري والذي يسمونه (بێناڤ) في هذا اليوم لتضعها ربة البيت فوق أبواب الدور وتثبت بقليل من عجين الطحين او الطين .

٣ – كما أن بعض الفلاحين يتوجهون إلى حقولهم و معهم كمية من البيض الملون، ويتم تناولها وسط حقولهم ورمي القشور الملونة بين مزارعهم ، اعتقادا بحلول البركة فيها جراء عملهم هذا

٤- وأبرز ما يقدم للضيوف في هذا العيد الحلويات والمكسرات والبيض الملون.

٥- ان تكسير البيض التي يلعبها أبناء العائلة الواحدة أو أبناء القرية على شكل تجمعات بين الرجال والشباب مع بعضهم بعضا، أو بين النساء مع بعضهن بعضا، اللعبة الرئيسيّة لهذا العيد

6- وهناك مراسيم اخرى منها زيارة النساء لمزار موتاهم وتقديم القرابين

٧ – وكذلك تقام مراسيم (الراعي وحلابة الغنم) ويتم كسر عصا (گۆپال ) الراعي وتقطيعه الى اوصال صغيرة وتوزيعها على النساء الحلابات للتبرك وكذلك تخلط الغنم مع الطليان قبل الحلب وتسمى ب مراسيم (ستیكۆش) وتبقى معا الى اليوم التالي

٨- جدير بالاشارة ان الايزديين لا يسمحون بالزواج في شهر نيسان لكونها عروسة اشهر السنة واجملها ولا ترضى بعروسة غيرها

9- كذلك لا يحرثون الارض لكي يحافظوا على جمال الطبيعة ونسل النباتات

وتقديرا لاهمية هذا العيد والاهتمام بالاقليات الدينية والعرقية قررت حكومة إقليم كردستان اعتبار الأربعاء الاول من نيسان الشرقي عيد (سرسال) عطلة رسمية في جميع أنحاء كوردستان

ويصادف هذه السنة الاربعاء 14 نيسان 2021 ميلادي

ادناه بعض نصوص الدينية الإيزيدية المتعلقة بهذا العيد من قەولئ چارشەمبوێ :

پادشایێ من هێڤێن هاڤیتە بەحرێ وبەحر مەينى…

دوخانەك ژێ دەرخەونی …..

هەفت تەبەقێت ئەرد وعەزمان بێ نژنى..

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ل جارشەما سەرىێ نيسانێ مەلەك زان دئێتە خوارێ …

دەنگ دكەت ل بەهارێ….

……..

هات چارشەمبوا سۆرە ..

نیسان خەملاندبوو بخۆرە ….

ژباتن دا یە ب مۆرە…..

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هات چارشەمبوا سۆر و زەرە …

بەهار خەملاندبو ژ کەسک و سۆر و سپی و زەرە….

مەپێ خەملاندن سەرەدەرە …..

……..

عيد مبارك وكل عام والجميع بخير وسلام