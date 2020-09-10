نادر شيخ ناسر:الايزيدي الى اين

الايزيدي الى اين

نادر شيخ ناسر

الايزيدية منذ تواجدهم هم شعب محب للسلام والتعايش السلمي والتضحية في سبيل الحرية والمساواة بين الشعوب ومن كلامهم المقدس (هەکە تو خێرێ بئێکیرە دگەهینی پرسیار نەکە تو ژ کی دینی) اذا كنت تعمل خير في سبيل الرب والانسانية لا تسال عن عرقه او معتقده او جنسه فلا فرق بين الانسان نحن جميعا بشر وأخوة في الانسانية.

يذكر كتاب انكي المفقود المكتوب بالمسماري والاثار الموجودة في بابل ومدينة اكد واشور في وادي الرافدين والنصوص والترتيل والاعياد والمناسبات الدينية الايزيدية تدل ان الايزيدية اقدم دين في الكون وهم آريين من الاقوام الهندو اوروبية.

عند ظهور اليهودية. الايزيدي لم يمنعهم من ممارسة ونشر الرسالةاليهودية في منطقة وادي الرافدين وقسم من الايزديين اعتنق اليهودية.

وبعد ذلك لم يمنع رسالة المسيح.

اعتنق الاشوريين والكلدان الرسالة المسيحية مع الحفاظ على تقاليدهم واعيادهم القديمة الى يومنا هذا.

اخيرا الفتوحات الاسلامية.

حيث تعرض الايزيدي الى الكثير من حملات الابادة الجماعيةواخرها في ٣اب٢٠١٤ من قبل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)ولايزال الكثير من ابناء الشعب الايزيدي من اطفال ونساء اسرى وسبايا في المناطق التي كان يسيطر عليها داعش وفي الدول العربية وتركيا يتاجرون بهم. لاالحكومة العراقية ولا المجتمع الدولي يتحرك للتحقيق وينقذ ماتبقى من ايدي الارهابيين.

واكثر من ٣٠٠٠٠٠ ايزيدي مشردين من بيوتهم ويفتقرون الى ابسط الوسائل المعيشة من سكن وكهربا وماء و الوسائل الصحية والدراسية والاجتماعية حيث اكثريتهم يعيشون في خيم منذ اكثر من ستةسنوات يتحملون حر الصيف وبرد الشتاء وينتظرون مساعدات المنظمات الانسانية ليس لديهم عمل لتامين قوتهم.

اكثر من ٢٠٠٠٠٠هاجروا الى اوروبا وامريكا وكندا واسترالياودول الاسكندنافية. الكثير منهم لقوا حتفهم في الطريق كان يقولون ان العالم سيقف مع معاناتهم والكثير منهم الى الان ينتظر حق الاقامة او اللجؤ هم واطفالهم ولا يعرفون مصيرهم.

الاطفال والشباب وحتى كبار السن من الجنسين عند وصولهم الى دول الحرية الانسانية،يلتحق جميعهم بالمدارس لتعليم لغة الدولة الرسمي وفي كافة المراحل وتكميل دراستهم. الايزدي ابدع في دراسته وحصل البعض على اعلى الدرجات في مجال الدراسة والذين لديهم شهادات من الوطن في كافة المجالات العلمية والانسانية والاقتصاديةوالادارية بعد دراستهم واتقان لغة الدولة انخرط الكثير منهم بعد وقت قصير في العمل بين هذه المجتمعات الغربية متفوقين في عملهم في كافة المجالات حتى المجال العسكري والامني وهم امناء في عملهم ويعملون بجد واخلاص. هذا يبرهن مدى محبة الايزيدي للانسانية وخدمة الانسانية وليس لديهم اي تفرقة عنصرية يحبون البلد الذي اواهم و احضن ابنائهم. لديهم تقديس حتى للأرض الذي يمشون عليها بالرغم من المعانات التي كان يعيشون فيها في ارض ابائهم واجدادهم. الكثير منهم وصيتهم لابنائهم واقربائهم عندما يموت ان يدفن في ارض ابائهم ارض حمورابي وانكيدو اشور وبابل العظيم ويطهر اجسادهم بماء (كانيا سبي)من لالش النوراني خميرة الكون لانه في ميثولوجيا الايزيدي يوجد تناسخ الارواح (روحا رەحمانی نابت فانی هەردێ زڤرتە بەردەستێ ئیزدانی)معناه (الروح من الرحمان ولا يفني ابدا تبقى خالدة ترجع الى الرب وتنسخ في كائن حي اخر وحسب افعاله من الخير للانسانيةوخدمة الكون )عسى دعواتهم يقبل ويرجع ارواحهم الى ارض اجدادهم ارض وادي الرافدين.

ان الانسان الايزيدي حساس جدا لما يدور من حوله بسبب تعرضه الى التهميش والاستقصاء والتعدي والتفرقة الدينية والقومية واغتصاب العرض والارض وحملات الابادة على مر التاريخ جعل من الايزيدي انسان ضعيف يشعر بالنقص في داخله قلق ينفجر في لحظات لايعرف من حوله عند تعرضه للإهانة و غيور على عائلته ومللته. في وطن الام كان حذرًا جدا في افعاله وتصرفاته مع الاخرين لم يكن لديه ثقة بهم لما عانوه على مر التاريخ من ظلم واستبداد جعل منه ان يحافظ على نفسه وسمعته و عائلته في الشرق الأوسط. بعد هجرتهم الى دول الحرية والانسانية وتلقيهم الاهتمام والحرية وعدم التفرقةوالمساعدة من قبل الحكومات والمواطنين المحبين للانسانية في هذه الدول وسماعه بالانسانية الموجودة قبل دخول الواقع جعل من الايزيدي يصدق كل من حوله مما جعله فريسة سهلة عند بعض ضعفاء النفوس من هذه الدول لاستغلال البعض منهم لتعطشهم للانسانية والحرية البشرية يضللهم عن طريق ابائهم واجدادهم من كلا الجنسين ويتركهم بعد سنوات منحرفين مشردين في مصير مجهول دون ماوى بعد تجردهم من عائلاتهم وشرفهم وامولهم وابداعاتهم.

وجميع المستغلين من كلا الجنسين في اعمارمتفاوتة يستغلون من قبل ضعفاء النفس يكبرونهم باكثر من عشرة سنوات على الاقل ولديهم تجارب زواج او المساكنة (يعني المراة تعيش مع الرجل في مسكن واحد بدون زواج. ممكن لديهم اطفال) والبعض لديهم اطفال واطفالهم يعيشون عند الدولة ولا يهمه غير المال واشباع شهوته ولا يعرفون معنى الحب فا الحب عندهم مصلحة متبادلة ولا يعني غير ذلك والايزيدي الحب يعني التضحية في سبيل حبيبه وحبه صادق بكل معنى الكلمة ولا يعرف غير ذلك

فقط يريد العيش بسلام

‎ انقذوا الايزديين من الضياع