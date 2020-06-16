زهير كاظم عبود: كاميران خيري بك  رحيلك أوجعني

كاميران خيري بك رحيلك أوجعني

زهير كاظم عبود

تتعثر الكلمات في صدري ، وتضيع مني كلمات الرثاء ، جسدت لي التواضع والكرم الأيزيدي ، وتعرفت عليك خلال عملنا القضائي المشترك في مدينة الموصل ، جمعت الثقة بالنفس والمعرفة القانونية والخلق الرفيع ، كنت بحق أميرا قبل أن تكون رجل قانون ، فتحت لي قلبك وبيتك ووسعت معرفتي بالأيزيدية الذين سكنوا في القلب والوجدان ، مرت سنوات ونحن لم يغير الزمن علاقتنا ولا زعزعتها المحن ، تبادلنا الأسرار والمسرات ، كنت أمينا وحريصا وكنت خير من يبقي أسم خيري بك عاليا ومحبوبا .

افترقنا فترة من الزمن لنلتقي في مغترباتنا ، وجدتك كما أنت كاميران الذي اعرفه ، وعرفت منك أيضا بمعاناتك من أمراض عدة لكن القلب يقاوم ، ثم عدنا لنلتقي في بيتك العامر ، وتواصلنا عبر الانترنيت والهاتف نتحدث عن ذكريات الزمن الحلو المر وعن مصير أصدقاء ومعارف ، ونعرض وجهات نظرنا دون أن اسمع منك مسا بأحد ، أو وصفا سيئا لأحد ، وتقل لي دوما بأننا سنمضي وتبقى ذكرياتنا ومواقفنا .

اليوم أطالع رحيلك عن دنيانا الفانية ، وحقك ياكاميران لا تتجمع كلمات رثاء تليق بك ، كنت أميرا ابن أمير من سلالة الأمراء خلقا ونسبا ، وكنت صديق أعتز به ، وزميل أتفاخر به .

أقول لك وداعا وفي القلب غصة .

وداعا صديق الوفي كاميران خيري بك

زهير كاظم عبود