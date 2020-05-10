مايو 11, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أراء ومقالات

داود ختاري: القائد هسن هويري والصورة الوهمية

التاريخ:
فى :أراء ومقالات
اترك تعليق
168 مشاهدة

القائد هسن هويري والصورة الوهمية

داود ختاري

منذ فترة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة وهمية للقائد هسن الهويري الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والربع الاول من القرن التاسع عشر  .

داجير هو الذي صمم أول آلة تصوير في عام 1839م، وقد بدأ مُحاولاته في عام 1822م، وسُمّي التصوير الضوئي باسمه، وسُمّيت النظريّة التي وضعها بالداجيروتايب (بالإنجليزيّة  )Daguerreotype )،

1- في تلك الفترة من حياته لم تكن هناك الة تصوير في مناطق تواجد القبائل الايزيدية

2- هذه الصورة المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي لشخصية فقيرة أو رجل دين ويتبين انه لم يكن يوماً ما رئيساً لقبيلة او قائداً مغواراً.

3- حسب ما سمعت (عثر على هذه الصورة في احدى محلات قضاء زاخو وقال صاحب المحل انها تعود لشخصية ايزيدية، والصورة كانت خالية من كتابة اسم صاحب الصورة) فكيف تم تنسيبها الى القائد هسن هويري !؟.

في رأي الشخصي ان نطلب من رسام ان يرسم له صورة تبين انه فارس مغوار وفق الروايات ، الجدير بالذكر تم رسم ونصب تذكاري للقائد ميرزا ايزيدي أيضاً، وندعو الجميع الى عدم تنسيب هذه الصورة المنشورة الى القائد الشجاع هسن الهويري .

ملاحظة :نحن حاليا بصدد كتابة تاريخ القائد هسن هويري ، فمن لديه معلومات ومصادر كتابية وشفهية تزويدنا …. مع المودة . وتس آب 009647504866239

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.