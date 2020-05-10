داود ختاري: القائد هسن هويري والصورة الوهمية

القائد هسن هويري والصورة الوهمية

داود ختاري

منذ فترة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة وهمية للقائد هسن الهويري الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والربع الاول من القرن التاسع عشر .

داجير هو الذي صمم أول آلة تصوير في عام 1839م، وقد بدأ مُحاولاته في عام 1822م، وسُمّي التصوير الضوئي باسمه، وسُمّيت النظريّة التي وضعها بالداجيروتايب (بالإنجليزيّة )Daguerreotype )،

1- في تلك الفترة من حياته لم تكن هناك الة تصوير في مناطق تواجد القبائل الايزيدية

2- هذه الصورة المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي لشخصية فقيرة أو رجل دين ويتبين انه لم يكن يوماً ما رئيساً لقبيلة او قائداً مغواراً.

3- حسب ما سمعت (عثر على هذه الصورة في احدى محلات قضاء زاخو وقال صاحب المحل انها تعود لشخصية ايزيدية، والصورة كانت خالية من كتابة اسم صاحب الصورة) فكيف تم تنسيبها الى القائد هسن هويري !؟.

في رأي الشخصي ان نطلب من رسام ان يرسم له صورة تبين انه فارس مغوار وفق الروايات ، الجدير بالذكر تم رسم ونصب تذكاري للقائد ميرزا ايزيدي أيضاً، وندعو الجميع الى عدم تنسيب هذه الصورة المنشورة الى القائد الشجاع هسن الهويري .

ملاحظة :نحن حاليا بصدد كتابة تاريخ القائد هسن هويري ، فمن لديه معلومات ومصادر كتابية وشفهية تزويدنا …. مع المودة . وتس آب 009647504866239