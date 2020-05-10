سليمان فانو: مركز لالش القاعدة الرصينة للثقافة الأيزدية

مركز لالش القاعدة الرصينة للثقافة الأيزدية

سليمان فانو

27 عاما من النضال والتقدم والأزدهار.

عنوان بارز في الساحة

اسم على مسمى

رؤى واقعية لمستقبل واعي

مؤسسة مخضرمة

بتاريخ 12/5/1993 تم تأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي بعد معرفة مثقفي الأيزدية حينذاك بأن الكتاب والباحثين المهتمين بالشأن الايزدي بحاجة الى أساس يعتمدون عليه في تدوين معلوماتهم العلمية والأكاديمية، مما حمل على عاتقهم نخية من الشخصيات الأيزدية في المناطق الأيزدية المحررة التابعة لإقليم كوردستان لكون تلك المناطق فقط في العراق كانت مسموح لها ببيان الوقائع الايزدية بالشكل الحقيقي بل المكان الوحيد الذي كان ولايزال يدعم الثقافة الأيزدية ومنها مركز لالش وأسسوا المركز ليكون الطريق الأوسع لرفدهم بالمطلوب بالشكل الحقيقي وقد ثبت المشروع نفسه منذ ولادته والى يومنا هذا لكون العمل في المجال الثقافي والاجتماعي بحاجة الى التضحية والنضال والخوض في غمار الصراعات دون مقابل مادي ولهذا كان للمركز الكثير من الأهداف والشعارات والمواقف سواء كان في مجالات عمل المركز أو في بقية مجالات الحياة المرتبطة بحياة الأيزدية حسب متطلبات الظروف والأزمنة والمواقف التي أرتبطت بهم ولكون الحديث يطول عن بيان تلك المهام والأفعال والمواقف ألا اننا نستطيع تلخيص البعض منها:ـ

1ـ العمل على بناء العشرات من قاعات لالش للمناسبات في القرى والمجمعات الأيزدية.

2ـ تأليف كتب الأيزدياتي لجميع المراحل الابتدائية والثانوية وتدريسها في جميع المدارس التي تدرس الطلبة الايزديين بعد الحصول على الموافقات رسمبا.

3ـ نقل أكثر من (12000) طالب وطالبة أيزديين من جامعات ومعاهد العراق الى مثيلاتهم في إقليم كوردستان بعد منعهم من اكمال دراستهم هناك طيلة أكثر من عشر سنوات متتالية.

4ـ توزيع رواتب علماء الدين والمجيورين والبالغ عديدهم أكثر من (800) شخص.

5ـ ترميم العديد من المدارس وحفر ابار سطحية في الكثير منها وكذلك أكساء البعض من الطرق المؤدية لها.

6ـ رفد الكتاب والباحثين الأجانب والمحليين بالكتب والأبحاث الرسمية الموجودة في مكتبة المركز لتكون مرجعا رسميا معترفا به.

7ـ تدوين جميع الأقوال والقصائد والأدعية الدينية وكذلك جميع المعلومات المرتبطة بالأيزدية في مجلة لالش الفصلية والتي تمت لحد الآن طبع (44) عدد منها باللغات الكوردية(الحروف العربية واللاتينية)، العربية والأنكليزية وجميعها محفوظة كأرشيف.

8ـ فتح فروع ومكاتب في جميع مناطق تواجد الأيزدية ومنها في المانيا.

9ـ ترميم الكثير من المزارات الأيزدية.

وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي قام بها مركز لالش سواء عن طريق الهيئة العليا في دهوك أو الفروع والمكاتب في مختلف مناطق الأيزدية سواء كانت مرتبطة بمهام المركز الثقافي والاجتماعية أو المرتبطة بحياة الفرد الأيزدي منذ تأسيس المركز ليومنا هذا.

لابد من القول بأن ما تم عمله من الأنشطة والمهام الكبرى أتت بدعم لا محدود من قبل قيادة إقليم كوردستان وفي مقدمتهم الرئيسان مسعود البارزاني ونيجيرفان بارزاني وكل منهما حسب موقعه وفترته الرئاسية كما نتطلع لغد مشرق في ظل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان برئاسة السيد مسرور البارزاني وكذلك المساندة الحيوية من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني من خلال الوقوف مع المركز في مطاليب الأيزدية والعمل معا لتأمين الحقوق الدستورية في العراق وكوردستان وفي مختلف مراحل العراق الجديد.

بمناسبة حلول الذكرى السنوية (27) السابعة والعشرون لتأسيس المركز أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لجميع منتسبي مركز لالش وفي مقدمتهم السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لجهوده ومثابرته من أجل سير عملية عمل المركز منذ سنوات طوال بالتنسيق مع المراجع الحكومية والسياسية والدينية ، متضرعا للرب بأن يكون القادم أفضل وأثني على صمودكم ودفاعكم عن مجتمعكم وبقائكم في حماسكم في ظل التقشف المادي منذ شهور طويلة كأنكم في توج دعمكم والذي كان ايضا بالمستوى المتواضع الذي لا يعلمه الكثيرين.

دمتم ودام أنشطتكم وفعالياتكم وتميزكم الهادف لبيان ثوابت وحقائق ورؤى الديانة الأيزدية وعدم الأنجرار وراء المهاترات الأعلامية المزيفة السائرة خلف اسوار مخططات عدائية وسيكون القادم أفضل لنا نحن الأيزديين لأنه مهما كان الليل دامسا فأنه لابد للشمس النهار أن يشرق ولكوننا قوم عباد الشمس فسيكون علينا بالخير والبركة.