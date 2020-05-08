الدكتور درويش شرو: الوبائان الخبيثان في القرن الحادي والعشرين ( داعش وفايروس كورونا ): أوجه التشابه والاختلاف!!

الوبائان الخبيثان في القرن الحادي والعشرين ( داعش وفايروس كورونا ): أوجه التشابه والاختلاف!!

الدكتور درويش شرو

الكل يتذكر عندما ظهرت على وسائل الإعلام المرئية مظاهر الذبح العلني بالسكاكين والسيوف وقطع الروءس واستعباد الفتيات واغتصاب النساء وقتل الناس في المطاعم ودور السينما والمسرح والانفجارات الانتحارية في المطارات والأسواق وحوادث الدهس بالعربات ومظاهر الجثث المتراكمة في الكثير من ميتروبوليات دول العالم في اسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها نتيجة عمليات أفراد داعش الإرهابية .

لقد ادى ذلك الى نشر الخوف والرعب في الكون وأصبح الناس حذرين من الذهاب الى المطاعم والاحتفالات والاعراس والتعازي وغيرها، وخاصة عندما يرون شخص ذو شعر ولحية طويلة متفرقة( التي تشبه الى حد ما اشواك او نتوءات فايروس كورونا التاجية! ).

نحن الان نرى نفس المشاهد في ايّام وباء كورونا وفي معضم دول العالم حيث نشاهد توابيت وجثث المرضى سواء كان في إيطاليا او امريكا او إنكلترا او غيرها من دول العالم، وغلق المطارات والمطاعم والفنادق والخوف والقلق في ركوب الباصات او القطارات من اجل توخي ضرر العدو غير المرئي -فايروس كورونا.

كان داعش عدوا مرءيا من الناحية الجسدية ولكن افكار وحسابات أنصاره لم تكن، ولا تزال ، غير مرئية مثل فايروس كورونا. في ذروة ايّام انتشار داعش كانت هناك اتهامات متبادلة من قبل دول كثيرة لبعضها البعض في تغذية وتقوية داعش، ونرى اليوم نفس الاتهامات لبعض الدول وخاصة الصين في نشر وباء كورونا.

كان مصدر نشوء وانبعاث داعش عقيدة مذهبية بشرية مبنية على العنف وتحقيق مكاسب دنيوية وسلطوية واقتصادية وسياسية واحلام خرافية لنيل جنس مفرط ومباح مع مخلوقات ونساء خيالية من انتاج الخيال البشري وحياة خيالية ايضا من الترف والعسل والشراب إلخ.

اما مصدر نشوء فايروس كورونا ، وحسب المراجع العلمية الى الان، فهي حيوانات هددها الانسان في جغرافيتها ووطنها الام وأيضا لأسباب اقتصادية وترفيهية وأنانية ، واظطر الفايروس لاصابة البشر من اجل البقاء على الحياة،وهذه عادة عند أغلبية الجراثيم والفايروسات، حيث لا تنوي ان تقتل مضيفها بل تحاول العيش معه في حالة مصلحة متبادلة.

ويمكننا القول من الناحية الفلسفية ان داعش وكورونا هما من انتاج الانسان وتصرفه وقد دفع جرايم داعش المجتمع العالمي الى تكوين تحالف دولي للقضاء عليه ، على الأقل عسكريًا، لمحاربته عن طريق الطائرات والصواريخ والدرونات وغيرها في المفاهيم العسكرية، فايروس كورونا يوءدي الان ايضا الى تشكيل تحالف دولي نوعا ما، من العلماء والمختصين على غرار العسكريين في تحالف داعش الدولي، لإنتاج أدوية او لقاحات ضد الفايروس.

وختامًا اود ان أقول ان كل من داعش وكورونا تمكنوا من الانتشار كوباء في الكون، ومن الناحية الفلسفية هما من انتاج وتفكير سلوك البشر، وبالرغم من القضاء الجزئي عليهما، الا ان المجتمع الإنساني سيرى موجات تفشي جديدة سواء كان على مستوى محلي، قطري او قاروي، في الأشهر والسنوات القادمة وربما يتحديان المجتمع الإنساني لسنوات طويلة.