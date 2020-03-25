لازمة الشيخ يوسف: مجلس نساء شنكال……..ئەنجۆمەنی ئافرەتێن شنگال 

” مجلس نساء شنكال……..ئەنجۆمەنی ئافرەتێن شنگال”

لازمة الشيخ يوسف

المرأة نصف المجتمع وتبني النصف الأخر ,في كثير من المجتمعات تعاني المرأة من الظلم والاضطهاد والأهمال حيث لا تمنح فرصة للقيام بدورها الريادي في خدمة المجتمع ,لكن في كردستان وفي منتصف القرن الماضي تم تأسيس اتحاد نساء كردستان على يد القائد الخالد مصطفى البارزاني في 11/12/1952 وكان لنساء كردستان الدور الفعال في دعم الحركة التحررية لشعب كردستان وفي كافة الميادين، وقد انعقد المؤتمر العام لنساء كردستان في عام 1963 والاتحاد له مجالس وفروع.

وبعد سقوط نظام البعث في عام 2003 وعودة شنكال الى حضن كردستان عمل فريق من نساء شنكال معآ وبدعم مباشر من الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل حقوق المرأة وهم :

لازمة يوسف حمي /مدرسة _ ناشطة في مجال حقوق المرأة

فهيمة عباس قاسو /مدرسة _ ناشطة في مجال حقوق المرأة

زيتون حجي بدل /كادرة _ ناشطة في مجال حقوق المرأة

سارة حسن / كادرة _ ناشطة في مجال حقوق المرأة

ودعمآ لنساء شنكال في شباط /٢٠٠٧ زارت شنكال دكتورة كردستان موكرياني سكرتيرة اتحاد نساء كردستان وسناء عضوة الاتحاد وأفين هروري مسؤولة مجلس نساء محافظة دهوك وأثناء الزيارة أجتمع مع عدد من النساء وفي هذا الاجتماع قرر فتح ( مجلس نساء شنكال ) واستمر الفريق الطوعي لترتيب أعمال المجلس لحد اكتمال الهيكل وباعتبار شنكال حالة خاصة لأن المجلس يكون فقط في المحافظة ولكن بسبب خصوصية مدينة شنكال وأهلها لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني تعامل معها كمحافظة،

وبتاريخ 21/ئاذار /2008‪ بمناسبة اعياد نوروز تم افتتاحه وكان يوماً تاريخياً وبداية لمستقبل نساء شنكال ونقطة تحول حيث ان المرأة بطبيعتها قيادية ومحبة للمشاركة في كافة ميادين الحياة.

يتكون هيكل المجلس كالآتي :

لازمة يوسف حمي……مسؤولة مجلس نساء شنكال / مدرسة اللغة الانكليزية في ثانوية خانصور

فهيمة عباس قاسو….. معاونة ومسؤولة التنظيم والاحصاء/ مديرة ثانوية سنجار للبنات

سعاد لالو بشار….. مسؤولة الإدارة والمالية/ مدرسة الكيمياء في ثانوية تل قصب

فيان وعدالله إبراهيم……. مسؤولة التخطيط والاجتماع /مهندسة مدنية

بروين عيدو اوصمان……. مسؤولة الثقافة والإعلام / خريجة إدارة أعمال من شنكال

الفروع التابعة للمجلس كالآتي :

نادية نايف خلف ** مسؤولة قضاء سنون / خريجة إعدادية

مروة َمالو صاروخان**مسؤولة قضاء شنكال/ كليةالاداب

رقية محمد حمو ** مسؤولة قضاء كرعزير/شاعرة وناشطة

خديجة صالح درويش** مسؤولة قضاء زمار/معلمة

بيريفان قاسم على**مسؤولةناحيةتلقصب وتل بنات/ناشطة

رمزية خدر خلف ** مسؤولة ناحية خانصور /كلية التربية

في المؤتمر السابع للأتحاد العام الذي انعقد في 2010 اول مرة يكون لنساء شنكال المشاركة وبسبب دورها الفعال على مستوى الاتحاد وتقديم تقارير المجلس التي تحتوي على النشاطات من كافة النواحي ونجاحها في هذا المجال وبدعم الديمقراطي الكردستاني قرر المؤتمر ممثلة عن الكرد الايزيديين من مجلس شنكال في الهيئة العاملة لاتحاد نساء كوردستان وايضآ حصل المجلس الموافقة على فتح فرع في مجمع خانصور.

مهام المجلس العمل من آجل حقوق المرأة والمساواة مع الرجل في كافة المجلات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية واهتمام خاص بمشاريع محو الامية وتشجيع المرأة على الدراسة لأن نسبة كبيرة من النساء اميات بسبب الأوضاع التي مرت بها المنطقة والعمل على مشاركتها في الانتخابات لتدافع عن حقوقها واعطائها دورها القيادي في المجتمع وكذلك تأهيلها للمشاركة والعمل في كافة المؤسسات الحكومية والحزبية وفتح دورات تأهيلية للنساء في عدد من المجالات وخاصة مجال التربية والتعليم والصحة ونقطة مهما أيضآ التوعية على الأفكار القومية.

منذ تأسيسه لحد الان خمسة من نساء شنكال يستلمون رئاسة المجلس ويجتازن كل مرحلة بنجاح وتفوق رغم مواجهة الكثير من التحديات والصعوبات.

في النهاية جزيل الشكر والتقدير لكل الذين قدموا الدعم لنجاح هذه المؤسسة وعلى رأسهم الفرع ١٧ للحزب الديمقراطي الكردستاني وإدارة شنكال المحلية والجهات الأمنية والمراكز الثقافية والمثقفين ومجتمع شنكال بأكمله،

وشكر خاص لكافة الأخوات والأمهات من شنكال وزمار اللواتي عملنا بكل اخلاص لنجاح هذه المؤسسة رغم مواجهة كل الظروف الصعبة وتجاوز العوائق في طريقها مثل بداية عمل المرأة في أي مجتمع اتمنى لهم كل النجاح أينما كانوا تقبلو تحياتي.

بمناسبة ذكرى تأسيس نواة حقوق المرأة في شنكال ابارك جميع نساء شنكال وزمار بهذه المناسبة واتمنى لهن التوفيق في خدمة المرأة وان تحصل المرأة الشنكالية على كافة حقوقها وتصل لمركز القرار ويكون لها مشاركة في كافة مجالات الحياة.

لازمة الشيخ يوسف/عضو الفرع١٧ شنكال

٢١/ئاذار/٢٠٢٠/ شاريا _دهوك