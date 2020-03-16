لازمة الشيخ يوسف: إقليم كوردستان ومواجهة فايروس الكورونا

إقليم كوردستان ومواجهة فايروس الكورونا

لازمة الشيخ يوسف

يمر العالم اليوم بأكمله لحظات حرجة ويواجه ظروف صعبة للغاية يتطلب أقصى درجات العناية والكثير من الاهتمام من اجل صحة وسلامة المواطنين، لذا على الجميع اتباع الارشادات الصحية التي صدرت من لدن حكومة إقليم كوردستان التي سبقت العديد من الدول المتقدمة في العالم من أجل إتخاذ الإجرات الامنية اللازمة وحول كيفية التعامل بالعناية الصحية الكاملة وحماية المواطن من فايروس الكورونا القاتل في الوضع الراهن حسب الترتيبات المتبعة وطرق الوقاية بالشكل التالي:

١. دعم مشروع حكومة الإقليم لحماية المواطنين من الفايروس وهو الهدف الاسمى في الوقت الراهن.

٢. التعاون المشترك بشكل كامل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية وتنفيذ كافة الارشادات الصحية من اجل حماية الجميع لحين القضاء على اثر هذا الوباء القاتل.

٣. تنفيذ تعليمات وزارة الصحة حرفيا في سبيل عدم تعرض الموطنين لهذا الوباء مع اخذ الكثير من الحيطة والحذر خلال التعامل فيما بينهم اثناء الاختلاط.

٤. الوقاية الصحية الكاملة من اجل سلامة الجميع وتطبيق كافة الارشادات المطلوبة التي رسمتها حكومة الإقليم وتنفيذها بالطرق السليمة والوسائل الصحية المتاحة.

٥. التركيز الكامل من قبل المواطن على الالتزام بالارشادات الامنية وتنفيذ جميع تعليمات وزارة الصحة والجهات الحكومية لتفادي الخطر من انتشار هذا الفايروس القاتل فقط بهذه الطرق يمكن القضاء على مخلفاته المدمرة.

واخيرا علينا أن نشكر كافة المؤسسات الحكومية والكوادر الصحية وجميع الجهات الامنية والادارية في حكومة الإقليم على تعاونهم المستمر من أجل سلامة المواطنين وحمايتهم من خطر فايروس الكورونا الذي انتشر في جميع انحاء العالم ويهدد الانسانية باكملها ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين.

لازمة الشيخ يوسف

شاريا / دهوك