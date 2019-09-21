قاسم مرزا الجندي: فلكيا بداية الخريف والربيع معاً في نصفي كوكب الارض

فلكيا بداية الخريف والربيع معاً في نصفي كوكب الارض

قاسم مرزا الجندي

يحدث ظاهرة الاعتدال الخريفي لهذه السنة 2019 في يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ ايلول عند الساعة (11) صباحا بتوقيت العراق (8) صباحا بتوقيت غرينتش، حيث يتساوى فيها الليل والنهار.

في هذا اليوم تشرق الشمس عند الدرجة التسعين تماما وتشير شروقها الى اتجاه نقطة الشرق بدقة , وايضا في غروبها تشير الى نقطة الغرب الحقيقية.

وهو أول أيام فصل الخريف فلكيا في كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية الذي يضم من كل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي .

وأول ايام في الربيع في النصف الجنوبي لكوكب الأرض والذي يضم قارة استراليا ونصف قارة افريقيا وقارة أمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية.

تحدث هذه الظاهرة الفلكية على جميع الكواكب في المجموعة الشمسية, لأن نصفي كوكب الأرض يقابلان في اتجاهين متعاكسين على محور كوكب الأرض، لذلك عندما يشهد الارض في نصفها الشمالي الشتاء، يواجه نصفها الجنوبي فصل الصيف, وعندما يكون في النصف الشمالي للارض بداية الخريف, سوف تشهد في النصف الجنوبي بداية الربيع, وهكذا تتناوب الفصول على نصفي الكرة الارضية خلال رحلة دورانه حول الشمس في حركته المدارية.

تمر الكرة الأرضية بأربعة مواقع فلكية هامة اثتاء رحلتها حول الشمس والتي تستغرق 365 يوما وربع تقريبا, ان العلاقة الفلكية بين ظاهرتي الاعتدال الخريفي والربيعي, في بدء فصل الخريف في النصف الشمالي لكوكب الأرض, و بدء فصل الربيع في النصف الجنوبي نجدها الترابط بينهما في الملاحظات التالية :-

(1) تشهد كوكب الأرض في يوم الاثنين الموافق(23/9/2019) سبتمبر/ ايلول بدء فصل الخريف في ظاهرة الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي ويكون بداية فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.

(2) تكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء وبداية شروقها تشير بكل دقة الى نقطة الشرق الحقيقية , ونهاية غروبها تشير الى نقطة الغرب الحقيقية .

(3) في هذا اليوم(الاعتدال الخريفي) يكون طول الليل والنهار مستويان فى جميع أنحاء العالم تقريبا .

(4) فصل الخريف سيستمر 90 يوما في ثلاثة اشهر حتى حدوث الانقلاب الشتوي فى 22 ديسمبر المقبل.

(5) بعد حدوث الاعتدال الخريفى سيستمر الشمس ظاهريا فى الانتقال نحو الجنوب , وهي في الحقيقة حركة كوكب الارض في الانتقال من نقطة الحضيض الى نقطة الاوج في دورانها حول الشمس.

(6) في الاعتدال الخريفي تغرب الشمس لأول مرة منذ 6 أشهر على القطب الشمالي، ليبدأ ليل طويل مدته 6 أشهر, في حين تشرق الشمس لأول مرة على القطب الجنوبي ولا يغيب الشمس فيها ستة اشهر قادمة حتى 21 اذار في الاعتدال الربيعي.

(7) بعد حدوث الاعتدال الخريفى سيبدأ محيط القطب الشمالى فى التجمد فى حين يبدأ ذوبان الجليد فى القطب الجنوبى وهكذا تبدأ عجلة الفصول فى التغير بين الاعتدال والانقلا

20/9/2019 الجمعة