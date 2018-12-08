 عبدالله جعفر كوفلي: كتاب … العمل الامني الناجح

كتاب … العمل الامني الناجح

عبدالله جعفر كوفلي

صدر حديثاً عن (دار الخليج ) للصحافة والنشر كتاب (العمل الأمني الناجح) للمؤلف (العقيد الحقوقي / عبدالله جعفر كوفلي) عدد صفحاته (262) من الحجم المتوسط .

هذا الكتاب ….. يعد محاولة جادة للأرتقاء بالعمل الأمني الى أعلى المستويات، وذلك بتحديد و بيان أهم الأسس و الدعائم التي يمكن أن يعتمد عليه سواء من الناحية الذاتية أي الجوانب المتعلقة بالجهاز الامني ، او الناحية الموضوعية المتعلقة بالمحيط الخارجي ، على الرغم من الايمان الراسخ بأن العمل الكامل والأمان المطلق لا وجود له على وجه البسيطة ، فهو يمثل السير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الامن بأعلى نسبة ممكنة ، هذه الأسس و الدعائم تم تناولها بالتفصيل ، ولكننا أرتأينا تنسيقها لتكتمل الصورة ، ومن المؤكد بأنه سيكون هناك أسس و دعائم اخرى للمختصيين والأكاديميين ، ولكن ما ذكرناه تعتبر الرئيسية منها ، لوجود الاختلاف في البيئة ونوعية مصادر التهديد ودرجة الخطورة ومدى تعاون المواطنين .

فعند وضع السياسة العامة تجد السياسة الأمنية من أولويات العمل الحكومي و الركيزة الأساسية في استراتيجية الامن القومي للدولة والتي تتطلب مؤسسات قوية وآلية عمل معدة بصورة جيدة و تنفيذ عالي الدقة ، ينطبق عليه شعار “لا مجال للخطأ.

المعيار النهائي لتحديد نجاح العمل الامني هو مدى شعور المواطن بالأمن والأمان بالإضافة إلى المعايير الاخرى المتمثلة بالبيانات الدقيقة حول الجريمة المنظمة والتحديات والتهديدات والمخاطر الأمنية التي تواجه المصالح الحيوية للدولة.

يتناول الكتاب اسس العمل الامني ولخصها بالاستراتيجية الأمنية والإطار البيروقراطي للأجهزة الأمنية مع ضرورة العمل وفق القانون و مبادئ حقوق الإنسان لتغيير الصورة النمطية للمؤسسة الأمنية من أداة قمعية الى الحامي والضامن للحقوق والحريات ، والذي يمكن تحقيقه من خلال اعتماد الوسائل العلمية والتكنولوجية في العمل الامني والتنسيق والتعاون الأمني الواسع لمكافحة الجريمة المنظمة ومواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

العمل الامني يتطلب وجود مجموعة من القدرات التي تشكل دعائم النجاح و منها القدرة على جمع المعلومات و تحليلها و هي بحاجة إلى كفاءة رجل الأمن و حكمة القيادة الأمنية والقدرة للوصول إلى قرارات صحيحة. هذه القدرات تمنح المؤسسة الحيوية في الحركة والاداء وديناميكية في اكتشاف التحديات المستقبلية والتهديدات والمخاطر الأمنية الحالية . هذه القدرات (التحليل،الكفاءة، القيادة ) تولد امكانيات أخرى تحدث الباحث عنها بدقة و منهجية عالية وهي مناعة الأجهزة الأمنية من الاختراق مع الاحتفاظ بعلاقات متميزة.

جدير بالذكر انه الكتاب السابع للكاتب في مجال البحوث والدراسات الامنية ..