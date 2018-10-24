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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أراء ومقالات

عبدالله جعفر كوفلي: قوة الانسان في قوة منافسيه

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فى :أراء ومقالات
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قوة الانسان في قوة منافسيه

عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي

[email protected]

20/10/2018

ان الانسان هذا الجهاز العجيب و الغريب في اطواره و افعاله و كينونته يملك من الاسرار ما لا يحصى و لا يعد و مهما تطور العلم يبقى هناك زوايا مظلمة فيه , و ذلك لأن كل انسان عالم مستقل بذاته عن غيره ، و إن كان هناك نقاط مشتركة بين بني البشر .

هذا الكائن يملك من القوة و القدرة على مصارعة الحياة بآلامها و آهاتها و صعابها ما لا يملكه غيره من المخلوقات فالارادة القوية و الموقف الصامد سمات يومية و شعارات منصوبة في طريقه نحو الاهداف .

ان هذا المخلوق الذي كرمه الله عز و جل و حمله في البر و البحر و فضله على كثير ممن خلق ، يستمد قوته الجسميه و العقلية من ذاته،  و لكنه في احيانٍ يأخذ هذه القوة من محيطه و خاصة من منافسيه ، فمعلوم ان الصراع الازلي بين قوى الخير و الشر مستمرة و تبقى الى الابد قائمه مع الاختلاف في الوسائل و الاساليب و قرب و بعد اهدافهما و حجمهما .

فاذا تصورنا – رغم استحالته – وجود انسان يعيش في حياة آمنة دون خوف وهدف ، فان اغلب قواه ستندثر و تذهب سدى و طاقاته ستبقى مطمورة و افكاره مقيدة خلف قضبان عقله الباطن ، لأن الانسان الذي يشعر بوجود المنافسة و الصراع هو الذي سيحزم اربطته و يستعد لدخول الحلبة و التغلب على غريمه الذي حل بالحلبة لاعباً و متصدياً .

و ما يقال عن الانسان يمكنه القول على الدول و جميع المؤسسات باختلاف مسمياتها و اهدافها .

فان قوة امريكا كدولة عظمى تأتي من قوة منافسيها و ان ماحققته من تطور في جميع المجالات ومابناه من حضارة كانت بسبب الصراع الخفي و العلني مع الدول الاخرى و من هذا المنطلق فانها دائماً ماتبحث عن المنافسين لها و تصورها لشعوبها لكي تستيقظ القوى الخفية و تبدأ عملها في الابداع و العمل المستمر للنهوض ، فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق كغريم قوي مهدد لمصالحها و بعد انهيار الاتحاد السوفيتي جعلت من الارهاب و الجماعات المتطرفة منافساً لها و تهدد وجودها و ما ان بدأت هذا الجماعات بالتقوض حولت انظار شعبها الى الصين و قوتها الاقتصادية كعملاق مارد يجتاح الاسواق العالمية و ذلك لخلق روح التنافس لدى ابناء شعبها و هكذا فان المسلسل لا ينتهي .

و على صعيد المؤسسات العسكرية و السياسية و الامنية و الرياضية و الاقتصادية فان قوة منافسيها تدفعها الى رص صفوفها و تمتين اواصرها و تقوية تحصينها فعلى سبيل المثال ان المخابرات المصرية كانت قوية و يشهد لها في الستينيات و السبعينيات من القرن الماضي نتيجة لقوة غريمها(الموساد الاسرائيلي ) فقد وصلت المنافسة الى أوجها و لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد بدأت الروح القتالية تنصهر لتدخل الى مرحلة شبه سبات تجاه بعضهم البعض .

فقوة الاجهزة الامنية تأتي من قوة الاجهزة والجهات المنافسة لها ومصادر التهديد على أمنها ، و هكذا الحال في الاقتصاد و الرياضة ، فالمنافسة الشديدة بين شريكتي بيبسي و كوكا كولا تدفعانها الى الاستمرارية و الأنتاج الجيد .

و ان بقاء الشعب الكوردي و صموده امام كل المحاولات التي جرت لتجريده من تاريخه و ارضه و ثقافته كانت نتيجة حتمية لأن قوة هذا الشعب نابع من قوة اعداءه و درجة تأمرهم و محاولاتهم البائسة من اجل القضاء عليه و تبديد أحلامه بالحصول على حقوقه المشروعة و ان كانت قد اثرت تلك المحاولات و المؤامرات بشكل ملحوظ و لكنه بقي صامداً .

فالبيشمةركة الابطال مثلاً ذاع صيته وبات نجماً لامعاً على مستوى العالم في معاركه في السنوات الاخيرة  لقوة  وشراسة عدوه وعدو الانسانية جماعة داعش الارهابي ، وإن كان قبل ذلك مدافعاً أميناً عن حقوق الشعب الكوردستانى وقدم أروع الامثلة في التضحية والفداء..

    

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