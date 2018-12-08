عبدالغني علي يحيى: تراجع القضية في اسماء ومناهج الاحزاب العراقية

تراجع القضية في اسماء ومناهج الاحزاب العراقية

عبدالغني علي يحيى

على امتداد عقود من حكم النظام الملكي في العراق 1921 – 1958 كانت ثلاث قضايا رئيسية: قومية ( بشقيها العربي و الكردي) وشيوعية واسلامية تتصدر اسماء الاحزاب العراقية وتشكل محتوي مناهجها القومية وانظمتها الداخلية. وكان ممثلو القضية القومية العربية وبدرجة رئيسه هم: حزب البعث العربي الاشتراكي والاتحاد العربي الاشتراكي والحركة الوحدوية الاشتراكية وكان لمصطلح العرب، العربي… الخ من تصريفاته له حضور في اسماء ومناهج هذه الاحزاب وقبل هذه الاحزاب، سبق لاحزاب عراقية اخرى وان تمسكت بالقضية وباشكال مختلفة دون ان يكون لمصطلح العرب والعروبة حضور في اسمائها وعناوينها ومناهجها، ومن هذه الاحزاب مثلاً: حزب الاستقلال، والمتتبع لأسماء احزاب العهد الملكي، يجد تلك الاسماء خالية من مصطلح العراق، العراقي..الخ أي عكس مانزاه اليوم، حيث يزاحم مصطلح العراق مصطلح العروبة، فلأحزاب في العهد الملكي: حزب الاستقلال والعهد والحزب الوطني وحزب النهضة والحزب الحر واحزاب: الاحرار والوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني والشعب والامة الاشتراكي والاتحاد الدستوري والاخوان المسلمين والتحرير والفاطمي وو… الخ لم يكن في أسماء أي منها مصطلح العراقي أو العراق باستثناء الحزب الشيوعي العراقي ومصطلح العراقي في اسمه جاء لكي يميزه عن بقية الاحزاب الشيوعية في العالم التي حملت اسماء اوطانها وبلدانها. حتى الجبهة الوطنية التي تشكلت عام 1957 باسم جبهة الاتحاد الوطني خلا اسمها من مصطلح العراقي. في حين ان الاحزاب العراقية الجديدة التي تقدمت بطلبات الاجازة لأجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت يوم 12-5-2018 ضمنت في معظمها العراق، العراقي في اسمائها وعناوينها فمن بين 204 احزاب نجد ان (40) منها تحمل مصطلح العراق، علماً ان اعداد الاحزاب الجديدة قبل تلك الانتخابات بلغت نحو 340 حزباً وفي يوم 27-11-2018 اعلن عن منح الاجازة لـ 10 أحزاب اخرى. يلي مصطلح العراق، العراقي في اسماء الاحزاب الجديدة مصطلح الوطني الذي بلغ 32 مصطلحاً. مقابل تراجع القضية في اسماء الاحزاب القومية العربية، حيث وقفت على اسماء (5) احزاب فقط من مجموع اكثر من 300 حزب تضم في اسمائها مصطلح العروبة، العربي.. الخ. وبالرغم من المد الاسلامي السياسي العارم ليس في العراق فقط بل في معظم البلدان العربية فان 14 حزباً فقط حملت مصطلح الاسلام، الاسلامي، ليس هذا فحسب بل وقفت على ما يشبه الرغبة في التخلص من المصطلح حتى لدى الاحزاب والكيانات السياسية الاسلامية، فعلى سبيل المثال نجد التيار الصدري اليوم ومنذ شهور ان لم نقل سنوات من اضخم الاحزاب الاسلامية الشيعية في العراق لا يتضمن اسمه مصطلح الاسلام، الاسلامي وحذا حذوه التيار الاسلامي الشيعي الكبير تيار الحكمة الوطني الذي بانشقاقه من المجلس الاعلى الاسلامي فأنه ابتعد بدوره عن المصطلح وسمي بتيار.. الخ وفي كردستان، فان تراجع المصطلح أو القضية على اشده سواء في الاحزاب الاسلامية أو القومية فالجماعة الاسلامية كحزب وبعد انتخابات 30-9-2018 حصل على 8 مقاعد في حين ان منافسيه الاسلاميين: الاتحاد الاسلامي والحركة الاسلامية كانا دونه بكثير، بقي ان نعلم ان الجماعة الاسلامية منذ تأسيسها قبل سنوات قلائلا لم يكن لمصطلح الاسلامي وما يزال وجود في اسمها وعنوانها. أما الشيوعية كقضية والتي كانت ايام زمان من اكثر القضايا شعبية والقاً فانها لم تسجل اي تقدم في ظاهرة الاحزاب العراقية اذ بقي حزبان وكما كانا سابقين يحملان مصطلح الشيوعي وهما: الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني والسبب في ذلك يكمن في تراجع الاحزاب الشيوعية في العالم قضية وحزباً وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحليفاتها دول اوروبا الشرقية وتراجع احزاب شيوعية اخرى في العالم ان لم اقل جميعها لقد تراجعت الشيوعية في العراق وسط تفاقم الفقر والبطالة والجوع وظهور جيش العاطلين عن العمل ليس في الطبقة العاملة العراقية فقط أنما في خريجي الجامعات العراقية فالعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات يفوق عددهم عدد العمال العاطلين عن العمل. غير انه مع تراجع القضية الشيوعية في العراق والعالم. فان الطبقات الكادحة بقت وبقي الصراع الطبقي ايضاً . وتمكنت اطراف اخرى من استغلال الفقر والصراع الطبقي في كسب الطبقانت الكادحة في العراق ومن هذه الاطراف، التيار الصدري وكذلك المرجعية الدينية العليا في النجف، وفي كردستان ترى ان معظم الكادحين والجياع التفوا في محافظة السليمانية تحديداً حول حركة التغيير والجبل الجديد. وفي دراستي لتراجع القضية سيما قوميا عربياً وطبيقاً. لمست الرغبة في النأي والابتعاد عن مصطلح الحزب، اذ طغى مصطلح ( حركة) في اسماء الاحزاب العراقية الجديدة بشكل لافت فمن بين 204 حزباً هناك (15) كياناً وحزباً سياسياً تبدأ اسماؤها بمصطلح حركة : حركة: ارادة، بابيلون، تجمع السريان، العمل، عصائب.. الخ طغيان المصطلح امتد الى الاحزاب الكردية الجديدة التي حملت اسماء: حركة التغيير، حركة الجيل الجديد، التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، والتي خلت بدورها من مصطلح الحزب ومن المصطلحات التي تزاحم مصطلح الحزب في الاحزاب العراقية الجديدة مصطلحات: كتلة 8 وتير 7 وتجمع 16..الخ.

وظلت الاحزاب القديمة والعريقة ذات القاعدة الجماهيرية العريضة على عدم التخلي عن القضية في اسمائها وعناوينها ومن بينها: الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب البعث العربي الاستراكي، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي الكردستاني، الاخوان المسلمون، حزب الدعوة الاسلامية غير أنه وبالرغم من تخلي الاحزاب العراقية الجديدة عن القضايا التقليدية في عناوينها وكثرة هذه الاحزاب التي تدعي من بين ماتدعي الحداثة، والعصرنة والتجديد.. الخ الا ان الاحزاب القديمة التي تمسكت بالقضية في اسمائها وبرامجها مازالت الاكثر شعبية وجماهيريتاً فالفوز في الانتخابات معقود لواءه لها وليس للاحزاب الصغيرة الجديدة. وهكذا فان عدد الاحزاب في العراق حتى اذا بلغ 1000 حزب فأن كثرة هذه الاحزاب لن تغير من المعادلة ويظل الفائز الحزب الكبير سواء لدى الكرد أو الشيعة أو السنة. لما تقدم، ان لكل قضية مرحلتها التأريخية، وستكون عادلة في المرحلة التي تولد فيها، ومتى ما تحققت القضية وانتصرت، فأنهما تفقد مبررات وجودها، بمعنى اخر ان هناك قضايا عادلة واخرى ظالمة، واذكر مقالاً للكاتب السياسي الكبير حازم صاغية جاء فيه ان اصحاب القضاايا بعد توليهم للحكم تجدهم اشد ايغالاً في الظلم والاضطهاد، ويسري ذلك على اصحاب قضيتين في العراق، قومية واسلامية، فبعد نيل العراق لاستقلاله عام 1921 لم يكن هناك من مبرر للاحزاب القومية العربية خاصة رفع شعارات قومية من قبيل السعي الى الوحدة العربية، أو المتاجرة بالقضية الفلسطينية فالهدف من وراء الشعارات ( القضية) هذه كان للنيل من الحركات القومية المضطهدة وبالاخص الحركة الكردية. ورأينا كيف ان قوتين رئيسيتين عربيتين في العراق تسلمت السلطة ( البعث مرتين) والناصريين مر ومع ذلك لم يتقدمان خطوة واحدة باتجاه تحقيق الوحدة وحتى نصرة القضية الفلسطينية بل انهم ومعهم جمال عبدالناصر وصدام حسين كانوا الاكثر اساءة الى الوحدة العربية وزرع الفرقة في الصف العربي ناهيكم عن ايغالهما في اضطهاد الجماهير، اما الاسلاميون كما القوميين، لم يكن وما يزال من مبرر لقضيتهم سيما اذا اخذنا بالاعتبار ان جميع الشعوب الاسلامية باستثناء الكرد وشعوب اسلامية قليلة اخرى نالت استقلالها، دع جانياً فشل الاحزاب والنظم الاسلامية في تحقيق اهدافها بل ان صعودهم في بعض البلدان كالعراق وايران وتركيا سرعان من ماتوج بابشع النظم والممرسات ضد شعوبهم وتراجعت القضية الشيوعية والتي كانت جد عادلة في مرحلتها التاريخية تجسد بصدق طموح واماني العمال الفلاحين الا ان هذه القضية فقدت وتفقد مبرراتها بعد تنعم الطبقات الكادحة بالعيش الرغيد في بريطانيا والعديد من الدول الغربية الرأسٍمالية، ونال الضعف كثيراً من هذه القضية في العراق بعد تأميم النفط والتنمية الانفجارية في السبعينات، عندما تحسنت اوضاع العمال والفلاحين وتقدمت على اوضاع الموظفين المدينين والعسكريين في لعراق، ومتى ما حصل تدهور في اوضاع الكادحين فان القضية تعود وقد تجسدها احزاب غير شيوعية. وتظل القضية الكردية تحتفظ بعد التها ونزاهتها طالما ان هناك ما يقارب ال 40 مليون كردي بلا دولة ويعانون الامرين من ظلم وجور المحتلين لكردستان الكبرى، واذا حصل الكرد على حقوقهم القومية وتمكنوا من تأسيس دول قومية لهم أو دولة واحدة كبرى تضم اجزاء كردستان الاربعة فان القضية الكردية ستشهد تراجعاً كاية قضية اخرى. ولكي يطلع القاريء الكريم على اسماء الاحزاب العراقية ارى ان من المناسب تزويده باسماء ال 204 حزبا سياسياً من التي تقدمت بطلب الاجازه لخوض انتخابات عام 2018 البرلمانية في العراق وكالاتي.

1 حركة ارادة

2 حزب الغد العراقي

3 كتلة دعم الدولة

4 حزب الفضيلة الاسلامي

5 حركة بابليون

6 تجمع العراق الجديد

7 منظمة بدر

8 حزب الدعوة الاسلامية

9 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي

10 الحزب الايزيدي الديمقراطي

11 حزب العدالة التركماني العراقي

12 وحدة ابناء العراق

13 الانتفاضة الشعبانية المباركة/الامانة العامة

14 حزب للعراق متحدون

15 حركة تجمع السريان

16 حزب الوفاء

17 حزب الجماهير الوطنية

18 التجمع المدني للاصلاح/عمل

19 حزب التطور العراقي

20 حركة الصدق والعطاء

21 كتلة الاحرار

22 تجمع مقتدرون للسلم والبناء

23 الحركة الاسلامية في العراق

24 الحزب الاسلامي العراقي

25 حزب الداعي

26 الحزب الشيوعي العراقي

27 تجمع وطن المدني العراقي

28 الجبهة العراقية للحوار الوطني

29 الحزب الوطني الاشوري

30 تجمع تنمية

31 المشروع العربي في العراق

32 حركة العمل والوفاء

33 العراق هويتنا

34 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري

35 كتلة مستقلون

36 حزب التنمية التركماني

37 حزب الاصلاح التركماني

38 حركة عصائب اهل الحق

39 أمل العراقية المستقلة

40 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية

41 حزب الحق الوطني

42 حزب المسار المدني

43 تجمع القلعة

44 حزب سور العراق

45 حركة 15 شعبان الاسلامية

46 تجمع الامل

47 التجمع الشعبي المستقل

48 تيار العدالة والنهوض

49 احرار الفرات

50 اتحاد بيث نهرين الوطني

51 تجمع ثوار الانتفاضة

52 حزب المجد العراقي

53 مشروع الارادة الشعبية

54 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني

55 المؤتمر الوطني العراقي

56 حزب النداء الوطني

57 حزب الحق المدني التركماني

58 الحزب االاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

59 حزب القرار التركماني

60 الحزب المدني

61 كتلة عراق النهضة والسلام

62 الجبهة التركمانية العراقية

63 حزب توركمن ايلي

64 الجبهة الفيلية

65 حزب الوفد العراقي

66 الحركة القومية التركمانية

67 تجمع السلام الديمقراطي

68 حركة النهضة الشبابية ( عز )

69 الاتحاد الوطني الكوردستاني

70 تنظيم الداخل

71 تجمع الكفاءات والجماهير

72 حركة العراق الوطنية

73 الاتحاد الديمقراطي الكلداني

74 حزب التقدم الايزيدي

75 كتلة الوفاء والتغيير

76 حزب تجمع المستقبل الوطني

77 كتلة منتصرون

78 حزب ثأر الله الاسلامي

79 تجمع نهضة جيل

80 تجمع تعاون

81 أبناء النهرين

82 الحزب الديمقراطي الكوردستاني

83 حزب الله العراق

84 حزب الاتفاق الوطني العراقي

85 حزب الطليعة الاسلامي

86 تيار الشهيد الاول

87 حزب الوطن

88 حزب الدولة العادلة

89 الحركة الديمقراطية الاشورية ( زوعا )

90 تيار الاصلاح الوطني

91 اتحاد القوى الوطنية

92 حزب التجمع الجمهوري العراقي

93 الانتفاضة الشعبانية مجلس الامناء

94 حزب الحل

95 تجمع نخب واعيان وحكماء العراق المستقل (تنوع)

96 تجمع العدالة والوحدة

97 كتلة درع العراق

98 التيار الوطني العشائري في العراق

99 حزب الوفاء الوطني العراقي

100 تيار الحكمة الوطني

101 حزب الاصالة العربية

102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق

103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي

104 حزب التصحيح الوطني ( تصحيح )

105 تجمع الايادي المخلصة

106 حزب العمال وكادحي كوردستان

107 حزب كادحي كوردستان

108 حزب الانتماء الوطني

109 حزب الامانة

110 حزب الفدرالية الوطنية

111 حركة تقدم 111

112 حركة الشباب للتغيير

113 حركة العدل والاحسان

114 الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم

115 حزب الشعب للاصلاح

116 حركة الصادقون

117 تيار السلم المدني

118 المجلس القومي الكلداني

119 تجمع البناء والاصلاح

120 تيار الوسط

121 التيار الرسالي العراقي الجديد

122 كلنا العراق

123 اتحاد صلاح الدين

124 حزب الخيار العربي

125 حركة البشائر الشبابية

126 حركة الوفاء العراقية

127 حزب الحوار والتغيير

128 حركة الاغلبية الوطنية

129 تجمع الشبك الديمقراطي

130 حركة الجهاد والبناء

131 تجمع اخيار العراق

132 كتلة الاستقرار

133 حزب الوفاق الوطني العراقي

134 حزب العروبيون

135 كوران (التغيير)

136 حزب الثبات العراقي

137 حزب الحوار الفيلي

138 تيار الابرار الوطني

139 حركة حرية مجتمع كردستان

140 حركة العراق الاسلامية

141 حركة النور _الانتفاضة والتغيير

142 وطني اولاً

143 تيار ولائيون الاسلامي

144 الحركة المدنية الوطنية

145 تجمع رجال العراق

146 حزب الترقي والاصلاح

147 حزب الارادة التركمانية

148 تجمع الاتحاد الفيلي

149 حزب العراق للاصلاح

150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة

151 تجمع أمناء بلدنا

152 تيار احرار الشبك

153 الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق

154 الحزب الشيوعي الكوردستاني _ العراق

155 منظمة العمل الاسلامي العراقية

156 تجمع صوت الجماهير

157 كتلة معاً للقانون

158 باب العرب

159 البصمة الوطنية

160 تجمع عراق المستقبل

161 حزب الهيبة الوطنية

162 كفاءات مدنية

163 أمة أنصار الحق

164 تجمع كفى صرخة للتغيير

165 كتلة النصر والاصلاح

166 حركة عطاء

167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة

168 الجماعة الاسلامية الكوردستانية /العراق

169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين

170 الاستقامة الوطني

171 تجمع العزة الوطني

172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية

173 حزب الحرية الوطنية

174 المبادرة الوطنية ( موطني )

175 الكتلة العراقية الحرة

176 التيار الاجتماعي الديمقراطي

177 النهج الديمقراطي

178 تجمع عراقيون للتغيير

179 المشروع الوطني العراقي

180 مجلس إنقاذ العراق

181 النهضة والبناء

182 جبهة الوحدة الوطنية

183 التقدم المدني الحر

184 الحرية والتقدم

185 جبهة الاعتدال الوطني

186 جبهة انقاذ تركمان العراق

187 تحالف قوى الانتفاضة في العراق

188 الحزب الدستوري العراقي

189 بيارق الخير

190 التجمع الوطني التقدمي

191 أمل الرافدين

192 حزب اليقين الوطني

193 حراك الجيل الجديد

194 تجمع برلمان الشعب

195 معاهدون

196 عراق الارض

197 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد

198 التيار الثقافي الوطني

199 تجمع الوحدة العراقية

200 حزب اليقظة

201 تيار عراق التغيير الوطني

202 جبهة الصالحون

203 حزب المهنيين للاعمار

204 تجمع صفاء العراق