شمو قاسم: عيد بيلندة  (عيد الشمس)

عيد بيلندة (عيد الشمس)

شمو قاسم

احد اقدم الاعياد عند الايزديين ويرجع تاريخها الى العصر الميثرائي الذي كان يتخذ ميلادا لميترا الاه الشمس وقديما كانت تقام مراسيم هذا العيد عند الكثير من الامم

بيلندة كلمة ئارامية تعني الولادة او التجدد حيث تكتمل الارض الدورة الشمسية وتتوجه نحو برج اخر وتكتمل تحركها نحو الاسفل وتبدا حركتها حول الشمس الى الاعلى

عيد بيلندة عند الايزديين تقع في الجمعة الثالثة من شهر كانون الاول الشرقي والعيد مرتبط بهذه الظاهرة الفلكية وتقديسا للشمس والنور تقام عدة مراسيم في يوم العيد واليوم الذي قبله ومن اهم هذه المراسيم :

1- اليوم الذي يسبق العيد تقوم العوائل ب تهيئة ( الخوليرة) وهو نوع من الخبز لكن حجمه اكبر من الخبز الاعتيادي وتوضع فيها زبيبة وتعجن جيدا حتى تختفي الزبيبة وبعدها تقلى جيدا حيث يتم كسرها في الليلة التي تسبق العيد وبحضور جميع افراد العائلةوفي مراسيم خاصة يتم تقطيعها الى قطع بقدر عدد افراد العائلة لتوزيعها على الجميع نساءا ورجالا واطفال وبالتساوي والشخص الذي يكون الزبيبة من حصته يتم تكريمه من قبل العائلة وتكون السنه القادمة على ذمته

2- وفي مساء بوم الخميس ايظا تقام مراسيم اشعال النار (گوركا گاى )باستخدام عشب خاص تسمى (ره شك) امام ابواب البيوت حيث يقفز افراد العائلة فوقها ثلاث مرات مع هلاهل النساء وتوزيع الحلوى ويدعون الى الخير والابتعاد عن الخطايا وكذلك عند وصول الفلاح من الحراثة يتم تسيير الثيران بالقرب من الشعلة النارية وهذا مرتبط بالطبيعة وعمل الفلاح

3- تزور النساء مقابر موتاهم لاستذكارهم وتقديم القرابين والخيرات لهم، اما الرجال فيزورون مزارات القرية وتقام ايظا مراسيم خاصة يشترك فيها رجال الدين والمجيورين

4- تعمل في صباح العيد اكلة خاصة تسمى (كه شكين او ميرهه)

5- الكبار والصغار يفرحون بالعيد ويتبادلون الزيارات ويباركون العيد بالحلوى

وتسمى هذا العيد بعدة اسماء منها عيد ميلميلاف لدى عشيرة الجوانا وبيلندا پيرا عند مريدي پيرافات وپيرئ آلي وتسمى ب باتزميا چيلكا لدى عشيرة الچيلكا احد اقدم العشائر في شنگال حيث تقام مراسيم وطقوس مختلفة بعض الشيء عند هؤلاء المجموعات

6- توقد الفتائل في جميع المزارات والاماكن المقدسة

نبارك كل الايزديين بهذه المناسبة