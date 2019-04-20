شمو قاسم دناني: عيد رأس السنة(سه رسال).. عيد بدا التكوين عند الايزديين

عيد رأس السنة(سه رسال).. عيد بدا التكوين عند الايزديين

شمو قاسم دناني

تشير الأبحاث الحديثة أن اسم الإيزيديين مأخوذ من اللفظ “إيزي” الذي يعني الخالق أو المعبود ويسمونه (خودى)، وأن كلمة الإيزيديين تعني الذين يسيرون على المبدأ الصحيح او الذين يعبدون الخالق الواحد.

والايزديين يتكلمون اللغة الكوردية وتؤكد العديد من الدراسات أن الأبجدية الكورديةالقديمة هي الأبجدية التي كتبت بها النصوص الدينية الايزيدية وكتبهم المقدسة ولهم نظام ديني طبقي ومعبد لالش أقدس مكان لدى الايزديين ويقع في كوردستان العراق ولهم العديد من الاعياد والمناسبات ومنها عيد رأس السنة (سه رسال)

ويحتفل الايزديين يوم الأربعاء الاول من نيسان الشمسي او الشرقي كما يسمى (الحساب الشرقي يسبق التقويم الغربي الميلادي ب 13يوما) وهو من اقدم الاعياد وأكثرها مدلولا كونه عيد الخليقة والتكوين الذي يرمز الى تجدد الحياة والطبيعة مع بداية الربيع وتفتح الزهور، وهو عيد (طاووس الملائكة)و نزول (ملك زان) الى الارض

وإن قصة الخليقة والتكوين ظهرت بوضوح لدى الشعوب القديمة في منطقة الشرق حيث يحتفل الناس بقدوم الربيع وعودة الخصب مثل عيد أكيتو وزاكموك (وچهارشه ما سوهر) وتعود جذورها الى المثرائية

ويأتي هذا العيد بعد عدة ايام من الاعتدال الربيعي الذي يصادف 23 من آذار/نوروز (نوروز مصطلح كردي يعني اليوم الجديد, وهو اليوم الأول للعام الشمسي الكردي حيث يتساوى فيه الليل بالنهار وهناك تقارب كبير بين نوروز وعيد راس السنة الايزديةل لان مدلولاتهما مشتركة ـ

فالأربعاء هو اليوم المقدس لدى الايزيديين حيث اكتمل التكوين واستقرالروح في قالب ادم في هذا اليوم ايظا حيث تسمى بعيد التكوين “عندما انفجرت الدرة البيضاء”؛ وانفجرت من صرخة آمر الخالق بحسب نصوص الديانة الإيزيدية- وتكونت منها أربعة عناصر: “ئاخ ئاڤ. باى. ئاگر”، (التراب والماء والهواء والنار (الطاقة) ، وهذا ما تظهره عملية غليان البيضة ثم تبريدها ثم تلوينها.، وتسمى عيد الخليقة ايظا وذلك عندما خلق أول كائن حي وهو “آدم”،

وتبدأ الاحتفالات ومراسيم العيد مساء يوم الثلاثاء اذ توقد 365 شمعة في وادي لالش دلالة على عدد ايام السنة حيث تبدأ العام الجديد معلنا ولادة الربيع وتجدد الحياة ونهاية الشتاء القاسية،

وفي صباح يوم الأربعاءتجمع الورد شقائق النعمان الاحمر وتضع معها قشور البيض الملون والكاري والذي يسمونه (بيناڤ) لتضعها ربة البيت فوق أبواب الدور وتثبت بقليل من عجين الطحين او الطين وأبرز ما يقدم للضيوف في هذا العيد الحلويات والمكسرات والبيض الملون بالألوان المختلفة. وان تكسير البيض التي يلعبها أبناء العائلة الواحدة أو أبناء القرية على شكل تجمعات بين الرجال والشباب مع بعضهم بعضا، أو بين النساء مع بعضهن بعضا، اللعبة الرئيسيّة لهذا العيد

جدير بالاشارة ان الايزديين يوقفون الزواج وحرث الارض في شهر نيسان لكونها عروسة الاشهر في السنة ولا تؤدى الاعراس في هذا الشهر. وتقديرا لاهمية هذا العيد قررت حكومة إقليم كردستان اعتبار الأربعاء الاول من نيسان الشرقي عيد (سرسال) عطلة رسمية في جميع أنحاء كوردستان ويصادف هذه السنة الاربعاء ١٧/٤/٢٠١٩