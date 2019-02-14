شمو قاسم الدناني: يوم الخميس ١٤/٢/٢٠١٩عيد خدر الياس

يوم الخميس ١٤/٢/٢٠١٩عيد خدر الياس

شمو قاسم الدناني

عيد خدر الياس من الاعياد القديمة لدى الايزيديين ويصادف بداية شهر شباط (الخميس الاول من شهر شباط ) حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر 13يوماً عن التقويم الميلادي ، والايزيديون وبخاصة ممن يسمون باسماء (خدر) و(الياس) وبعض رجال الدين من سدنة المزارات ومعبد لالش يصومون لثلاثة أيام متتالية (الاثنين والثلاثاء والاربعاء) وفي يوم الخميس يكون العيد. هناك عدة مراسيم لهذا العيد حيث ان أغلبية العائلات تقوم بتحميص سبعة انواع من الحبوب تسمى (قه لاتك)وثم تطحن معا وتسمى (بيخون) ثم تخلط بالعسل او الدبس، ويقدم كحلويات في اليوم الاول من العيد، كما تقوم كل عائلة بوضع صحن خاص من هذا البيخون في غرفة او مكان منعزل تبرّكاً بهذا الطعام، وفي اليوم الأول من العيد يقوم الفلاحون والمزارعون برش البيخون على مزروعاتهم لكي تتبرك به ، وهناك شعائر ترتبط بهذا العيد مثل تحضير طعام خاص لصباح اليوم الأول اضافة الى البيخون يسمى (الجرخوس)، وهو عبارة عن برغل مطحون ومطبوخ، ويحرّم الذبح في هذه الأيام الأربعة، كذلك لا يجوز الصيد او السفر الى أماكن بعيدة”.وتقام مراسيم خاصة تقام في العيد تتعلق بالشباب والشابات قد تكون قريبة من مراسيم (الڤالنتاين )او كما تسمى بعيد الحب وفعلا المناسبتان يصادفان نفس اليوم لهذا العام بحيث ان المناسبتان يصادفان يوم الخميس ١٤شباط ان قيمة هذا العيد تكمن في انه يرتبط بالطبيعة والتي تظهر اهتمام الديانة الأيزيدية بالطبيعة، فضلاً عن اعادة استذكار الاولياء خدر والياس، إذ ان أغلبية الأيزيديين يعتقدون بانهما مازالا احياء . وتمنح اداء مراسيم هذه الأعياد ، الديانة الأيزيدية الأصالة، وتبين للعالم ان الأيزيديين شعب عريق وهي ديانة موغلة في القدم، لأن الكثير من الطقوس التي تؤدى في هذه الأعياد يعود تأريخها الى الاف السنين قبل الميلاد، ومنها هذا العيد الذي يسمى عيد (خدر الياس) والذي تشترك فيه الكثير من الشعوب.