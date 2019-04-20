شمو قاسم الدناني: ليلة (ﺷَﻒْ ﺑَﺮﺍﺕْ ) المحيا  عند الايزيديين

ليلة (ﺷَﻒْ ﺑَﺮﺍﺕْ ) المحيا عند الايزيديين

شمو قاسم الدناني

يحتفل الإيزيديون بهذه المناسبة ليلة كاملة حتى الصباح وكلمة شف تعني الليل وكلمة البرات تعني الخير او المبارك .وتقام مراسيم هذه المناسبة عندما يصبح القمر بدرا في منصف شهر شعبان الهجري أي في ليلة 14-15منه ,وكما هو معروف فإن الأشهر القمرية تكون 28 او 29يوما لذا يتقدم كل عام حوالي عشرة ايام ,لذا يطرح سؤال نفسه لماذا شهر شعبان وما علاقة هذه الليلة بهذا الشهر القمري ، مع العلم بأن كل المناسبات في الديانة الإيزيدية تحسب وفقا للتاريخ الشرقي و الأشهر الشمسية ما عدا هذه المناسبة و ايضا عيد القربان أو عيد ابراهيم الخليل ..

حسب الديانة الايزدية يقال بانه في هذا اليوم تم خلق الأرض وجعل البراة من لالش الخميرة التي استخدمت لأجل تجمد الأرض وتحوله الى اليابسة ولهذا تقام الصلوات والدعاء حتى الصباح الباكر وايظا يتم صنع البراك في معبد لالش مع صوت الدف والشباب والقاء الاقوال والقصائد الدينية وبحضور البابا شيخ وجوقته ورجال الدين وتقوم مجموعة من الفتيات العاذبات بتجهيز البرات من تراب لالش ومن كهف البراة الذي يمزج بماء كانيا سبي وتكون النار مشتعلة في لالش طيلة هذه الليلة

وتختلف طريقة الإحتفال بهذه الليلة بإختلاف المنطقة والدين ، ولكل تسميته الخاصة لهذه الليلة. فعلى سبيل المثال، في جنوب أسيا

وخاصة عند الايزديين، تُسمى ب(شه ڤ به رات)”شب برات”. في أيران تُسمى “نيم شعبان”. و”نصفي شعبان، أما في تركيا فتسمى بـ”بارات كانديدي”.

ان الاحتفال بهذا اليوم هو نتيجة لتأثير التقاليد المحلية و الديانات القديمة في الشرق والعراق، و عادة ما يقوم الناس بتوزيع الحلوى المحلية المعروفة بـ”الحلاوة” أو الأطعمة الشهية على الجيران والعائلة، . ويؤمن الكثير من الناس بأن هذه الليلة هي ليلة أنقاذ الخالق سبجانه وتعالى النبي نوح عليه السلام يوم الطوفان

جدير بالاشارةفان الشڤ به راة لهذه السنة 2019 يصادف ليلة 19-20 من شهر نيسان الحالي حسب التقويم القمري الذي يصادف منتصف شهر شعب