سرحان عيسى: رسالة شكر وتقدير لسماحة الشيخ شامو

رسالة شكر وتقدير لسماحة الشيخ شامو لمساعدته ايزيديي سوريا بالمشاركة في جمايا شيخادي

سرحان عيسى

بعد ان توجهت قافلة من إيزيديي سوريا مؤلفة من 40 شخص من الرجال والنساء والأطفال إلى لالش النوراني للمشاركة بعيد جماييه شيخادي الذي يبدأ عادة من السابع إلى الثالث عشر من شهر تشرين الأول/اوكتوبر الحالي، وعند محاولتهم عبور الحدود العراقية تعرضوا لصعوبات في العبور إلى طرف كردستان العراق بسبب عوائق قانونية. إلى أن تدخل في الأمر عضو برلمان كردستان العراق ورئيس مركز ﻻلش الثقافي والاجتماعي سماحة الشيخ شامو في الوقت المناسب حيث سهل لهم المرور ومتابعة الطريق إلى لالش النوراني في كردستان العراق.

كل الشكر والامتنان إلى سماحة الشيخ شامو لحرصه الدائم والمستمرعلى مصالح الايزيديين في جميع أنحاء العالم وجهوده المشكورة في تسهيل حركة الايزيديين القادمين من سوريا وتركيا وأرمينيا إلى لالش النوراني.

وبهذه المناسبة (جماييه شيخادي) اتقدم إلى كل ايزيديي العالم بأصدق التهاني والتباريك متمنين لهم التوفيق والأمان؛ اعاده الله علينا وعليكم وعلى العالم اجمع بالخير واليمن و بالسلم والسلام.

سرحان عيسى / 07.10.2018