داود مراد الختاري: ماذا بعد قطع رؤوس النساء ؟؟!!!!!!

ماذا بعد قطع رؤوس النساء ؟؟!!!!!!
داود مراد ختاري
في كل الحملات التي شنت على الايزيدية منذ أقدم العصور والى الحملة الاخيرة في آب 2014، يقوم العدو بقتل الرجال في مجازر رهيبة ، اغتصاب النساء، هدم الدور، نهب الاثات والمواشي، حرق المزروعات والأشجار، بيع الأطفال في سوق العبيد، تغيير الدين ….. لكن العدو الداعشي قبل أن يفقد آخر موقع لدولته الوهمية في قرية باغوز ، اقترف جريمة أخرى لتضاف الى جرائمه المنافية للأخلاق الا وهي قطع رأس (50) امرأة ايزيدية من اللاتي اختطفن في شهر آب 2014 بعد خمس سنوات من التعذيب الجسدي والاغتصاب .
- نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لأنقاذ بقية المختطفات والمختطفين للحفاظ على أرواحهم .
- محاسبة المنظمات والهيئات والسلطات التي كانت تساند الدولة الاسلامية الداعشية .
- على كل الخيرين في العالم القيام بواجبهم الانساني وذلك للقيام بالمظاهرات تنديداً بهذا العمل البشع ، والاستنكار عبر جميع وسائل الاعلام المرئية والسمعية .
- على الناشطين الايزيديين التركيز على هذه الجريمة في صفحاتهم ومواقعهم مع الترجمة الى اللغات التي يجيدونها ، كي يطلع الناس على الجريمة .
- على كافة الايزيدية في العالم الحضور الى التجمعات والمحاضرات في البلدان كافة والنشر في القنوات الفضائية حول هذه الجريمة.
- نطالب السلطات الرئيسية والمحلية في دولة سورية والعراق، باعدام جميع الدواعش المتواجدين في سجونهم.
- محاسبة الذين يحملون الفكر الداعشي في كافة الدول .