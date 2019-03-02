داود مراد الختاري: ماذا بعد قطع رؤوس النساء ؟؟!!!!!!

ماذا بعد قطع رؤوس النساء ؟؟!!!!!!

داود مراد ختاري

في كل الحملات التي شنت على الايزيدية منذ أقدم العصور والى الحملة الاخيرة في آب 2014، يقوم العدو بقتل الرجال في مجازر رهيبة ، اغتصاب النساء، هدم الدور، نهب الاثات والمواشي، حرق المزروعات والأشجار، بيع الأطفال في سوق العبيد، تغيير الدين ….. لكن العدو الداعشي قبل أن يفقد آخر موقع لدولته الوهمية في قرية باغوز ، اقترف جريمة أخرى لتضاف الى جرائمه المنافية للأخلاق الا وهي قطع رأس (50) امرأة ايزيدية من اللاتي اختطفن في شهر آب 2014 بعد خمس سنوات من التعذيب الجسدي والاغتصاب .