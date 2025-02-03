أفضل 5 هواتف بديلة لموبايل “سامسونغ Galaxy S25 Ultra”

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مع اقتراب طرح هاتف Galaxy S25 Ultra من “سامسونغ” في الأسواق في 7 فبراير، يترقب عشاق الهواتف الذكية أحدث ما تقدمه “سامسونغ” من ميزات متطورة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن بسعر 1300 دولار، قد لا يكون الهاتف في متناول الجميع، أو ربما يبحث البعض عن تجربة مختلفة بعيدًا عن “سامسونغ”.

لحسن الحظ، هناك العديد من الهواتف الرائدة التي تقدم مواصفات قوية وسعراً منافساً، بحسب تقرير نشره موقع “gizmochina” واطلعت عليه “العربية Business”.

إليك أفضل 5 بدائل لهاتف Galaxy S25 Ultra:

1- آيفون 16 برو ماكس المنافس التقليدي

إذا كنت تفكر في تغيير نظام التشغيل، فإن iPhone 16 Pro Max هو الخيار الأبرز.

يأتي الهاتف بشاشة 6.9 بوصة، وهيكل من التيتانيوم، ومعالج A18 Pro القوي.

كما أن كاميراته المتطورة والتكامل مع نظام “أبل” البيئي يجعلان منه منافسًا شرسًا، رغم سرعات الشحن الأبطأ.

2- Pixel 9 Pro XL الأفضل في التصوير الذكي

يقدم هاتف Pixel 9 Pro XL تجربة أندرويد نقية مع شاشة 6.8 بوصة ومعالج Tensor G4 المصمم لتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي.

لكن أبرز نقاط قوته تكمن في الكاميرات، حيث يضم مستشعر رئيسي 50 ميغابكسل مع تقنيات جوجل الثورية في التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي.

3- Vivo X200 Pro – ملك التصوير الفوتوغرافي

إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا استثنائية، فإن Vivo X200 Pro هو الخيار المثالي.

يضم عدسة تليفوتوغرافي بدقة 200 ميغابكسل لصور بورتريه مذهلة، إلى جانب شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، وبطارية ضخمة 6000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 90 واط.

4- OnePlus 13

يعد OnePlus 13 بديلاً رائعًا بسعر يبدأ من 900 دولار، مع شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وكاميرات ثلاثية قوية.

كما يتميز بشحن فائق السرعة 100 واط سلكي و50 واط لاسلكي، مما يمنحك تجربة رائدة بأقل تكلفة.

5- سامسونغ Galaxy S24 Ultra

أحيانًا يكون أفضل بديل هو الجيل السابق! لا يزال Galaxy S24 Ultra خيارًا قويًا، خاصة بعد انخفاض سعره.

يحتفظ الهاتف بمعظم ميزات S25 Ultra، بما في ذلك الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، لكنه يتفوق بوجود قلم S Pen مدمج، الذي تخلت عنه سامسونغ في إصدارها الجديد.

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