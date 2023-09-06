تحذير إيراني من “خطورة” تطوير البنى التحتية العراقية

أفاد تقرير إيراني، يوم الأربعاء، باستحواذ العراق على 20% من صادرات بلاده خلال العام الماضي، محذرا بذات الوقت من خطر استبعاد إيران من السوق العراقية جراء تطوير البنى التحتية.

وكتبت وكالة “دنيا الاقتصاد” الإيرانية الاخبارية الناطقة بالفارسية، على هامش مقابلة صحفية أجرتها مع رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، إن “صادرات ايران الى العراق خلال العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار وهي تعادل ما يقارب من 20% من صادرات ايران لدول العالم، فيما بلغت صادرات إيران خلال الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي 2023 نحو 3.5 مليارات دولار بنسبة نمو 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.

وأشار تقرير الوكالة الإيرانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، إلى أن “الصادرات تمثل بوضوح الاهمية الاستراتيجية للعراق في الخريطة التجارية لإيران وهي عكس الصين التي يصدر إليها الخامات”، لافتاً إلى إن “معظم الصادرات الايرانية للعراق هي منتجات تامة الصنع”.

ولفتت الى ان “التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتركيز البلاد على تطوير البنية التحتية دفعت الخبراء إلى التحذير من خطر استبعاد إيران من سوق البلاد، بحيث تؤدي الى ميزة السلع الايرانية للمنافسة في السوق العراقية”,

وبينت انه “وفقا للتحقيقات الحالية تبين أن إجمالي 351 منتجا رئيسيا تصدرها إيران إلى العراق، إذا دخل المنافسون إلى هذا السوق، فإن المنتجات الإيرانية لا تزال تتمتع بميزة في 35 منتجا فقط”.

وفي وقت سابق أعلنت غرفة تجارة طهران، أن صادراتها للعراق خلال العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار، وبينت أن العراق سيكون سوقاً مهمة لإيران في السنوات الـ15 المقبلة.