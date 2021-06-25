صور .. حريق ضخم يأتي على “أربيل مول” ويلحق أضراراً فادحة جداً

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة باندلاع حريق في مبنى “أربيل مول”.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في الساعة الخامسة صباحا.

ووفقا للمديرية فإن 9 فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق الذي الحق أضرارا فادحة في المحال التجارية داخل المول.

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النيران اتت نحو على 100 محل تجاري قدرت خسائرها بملايين الدولارات.

ونقل مراسلنا شكوى أصحاب المحال التجارية المتضررة في عدم وجود نظام تحسس للحرائق وقناني الإطفاء بالشكل المطلوب داخل المجمع، محملين إدارة المول هذا التقصير في توفير وسائل الحماية من الحراسة ومعدات إطفاء الحرائق داخل المجمع.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن المول يضم قرابة 150 محلاً تجارياً تضررت أغلبها في هذا الحريق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشب فيها حريق في هذا المول إذ سبق أن تكرر هذا الحادث سابقا مرتين.