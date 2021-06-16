إليسا تثير حيرة متابعيها بملامح مختلفة تماما

شوقت النجمة اللبنانية إليسا، الجمهور لحفلها في العاصمة السعودية الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفيه بصورة مفاجئة لها نشرتها عبر تويتر، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “لا استطيع الانتظار لرؤيتكم مجددًا بعد غياب طويل جمهوري العزيز في السعودية”.

واستبدلت إليسا الصورة الشخصية لحسابها على تويتر بالصورة الجديدة، التي نشرتها أيضًا، عبر صفحتها في إنستغرام، لكن ملامح وجهها أحدثت حالة تفاعل واسعة بين الجمهور.

وشكك البعض في خضوع إليسا لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، وهي السبب في ظهورها بملامح متغيرة في آخر صورها، خاصة بسبب ظهور فمها بشكل متغير، في حين تغزل البعض بإطلالتها الجديدة، واعتبروا التغيير نابع من اختلاف طريقتها في وضع المكياج.

كما شبهتها إحدى المتابعات بالممثلة السورية ديما بياعة، فكتبت: “فكرتها ديما بياعه ولا تشبه حالها، المكياج متغير عليها”، وهو الأمر الذي أجمع عليه بعض المتابعين، بأنها أصبحت شبيهة ببياعة.

وشبهها متابعون آخرون بالفنانة اللبنانية الشابة هبة طوجي، حيث أكدوا أن إليسا بدت أصغر بعشر سنوات.

وفي الوقت الذي تساءل فيه عدد من المتابعين عن سبب تغيير ملامح وجهها، وفيما إذا كان فلترًا أو عملية تجميل، أو أن التغيير بسبب طريقة المكياج المتبعة، قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، في تغريدة لها نشرتها قبل أيام: “وصلتني معلومات اكيدة ان نجمة لبنانية.. من الصف الأول أجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عامًا”.

وحول سؤالها عما إذا كانت المقصودة نجوى كرم، ونوال الزغبي، إليسا، هيفاء وهبي، أجابت حينها هنادي عيسى، أنها واحدة من الأسماء المطروحة، ويبدأ اسمها بحرف الألف، لتؤكد بذلك أنها الفنانة اليسا، بعد أن نشرت الأخيرة أحدث صورها بملامح مختلفة.

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