بنادق الصيد تنظم للقنابل الدخانية والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين واصابة 15 منهم في بغداد

[بغداد-اين] سجلت احدى المفارز الطبية أمس 15 حالة إصابة فتاكة ومباشرة في الرأس والجسد لمتظاهرين شباب نتيجة إستعمال قوات الأمن لبنادق الصيد ضد المتظاهرين في ساحة الخلاني والوثبة والمناطق المحيطة بها في بغداد.

واستهدفت قوات الأمن العراقية بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

وأدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الاثنين، استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.