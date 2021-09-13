مركز لالش: تعزية ومواساة برحيل الاستاذ صباح جبور

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر رحيل الاستاذ والمربي الفاضل صباح جبور اثر وعكة صحية مفاجئة، اليوم الاثنين 13/9/2021 في مركز ناحية بعشيقة.

واننا اذ نعزي انفسنا اولا بهذا المصاب الاليم، ونعزي ذوي الفقيد الراحل واهله واصدقاؤه ومحبيه، نشير الى ان الفقيد كان عضوا في الهيئة العليا لمركز لالش وتراس مركز لالش فرع بعشيقة لوقت ليس بالقليل، ونؤكد اننا خسرنا شخصية اجتماعية وثقافية هامة على مستوى بعشيقة والايزيديين عامة.

الرحمة والغفران لروح الفقيد الكبير الاستاذ صباح جبور، ونسال الله ان يمن عليه بالرحمة والمغفرة وان يلهم ذويه بالصبر.

روحا ره‌حمانی

نابت فانی

هه‌ردێ زڤرته‌‌ به‌رده‌ستێ وی خودانی

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك ـ 13 ايلول 2021