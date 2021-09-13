سبتمبر 14, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
ركن التعازي

مركز لالش: تعزية ومواساة برحيل الاستاذ صباح جبور

التاريخ:
فى :ركن التعازي, شؤون ايزيدية
اترك تعليق
101 مشاهدات

مركز لالش: تعزية ومواساة برحيل الاستاذ صباح جبور

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر رحيل الاستاذ والمربي الفاضل صباح جبور اثر وعكة صحية مفاجئة، اليوم الاثنين 13/9/2021 في مركز ناحية بعشيقة.

واننا اذ نعزي انفسنا اولا بهذا المصاب الاليم، ونعزي ذوي الفقيد الراحل واهله واصدقاؤه ومحبيه، نشير الى ان الفقيد كان عضوا في الهيئة العليا لمركز لالش وتراس مركز لالش فرع بعشيقة لوقت ليس بالقليل، ونؤكد اننا خسرنا شخصية اجتماعية وثقافية هامة على مستوى بعشيقة والايزيديين عامة.

الرحمة والغفران لروح الفقيد الكبير الاستاذ صباح جبور، ونسال الله ان يمن عليه بالرحمة والمغفرة وان يلهم ذويه بالصبر.

روحا ره‌حمانی

نابت فانی

هه‌ردێ زڤرته‌‌ به‌رده‌ستێ وی خودانی

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك ـ 13 ايلول 2021

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi