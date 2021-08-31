مركز لالش يعزي بوفاة الباحث الدكتور كاظم حبيب

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر رحيل الباحث واللدكتور كاظم حبيب، عن عمر ناهز الخامسة والثمانون.

ان فقدان شخصية من مقام الراحل الفقيد هي خسارة لكل المدافعين عن حقوق الشعوب والمكونات الدينية والقومية، ونشيد بمواقف الفقيد الراحل من حركة التحرر الكوردستانية ودعمه الكبير لها في سبيل تحقيق اهدافها الحرة والنبيلة، كما نشيد بمواقفه الطيبة تجاه الكورد الايزيديين قبل وبعد غزوة داعش الارهابية، ومناصرته الكبيرة لهم من خلال العديد من البحوث والمؤلفات واللقاءات الصحفية المتلفزة وغيرها.

وبهذه المناسبة الحزينة نتقدم بتعازينا ومواساتنا لكل ذوي الفقيد الراحل ولجميع محبيه. سائلين الله عز و جل ان يتغمده بالرحمة والغفران.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 31 آب 1=2021