تعزية ومواساة

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة المغفور لها سلوى قاسو باقسري عقيلة المهندس عز الدين سليم باقسري عضو برلمان كوردستان السابق ورئيس مركز لالش الاسبق، صباح يوم الاربعاء بقضاء الشيخان اثر مضاعفات فايروس كورونا.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا الحارة الى اسرة المهندس عز الدين باقسري بوفاة عقيلته ونعزي عائلة باقسري جميعا في كوردستان والمهجر على هذا المصاب الاليم ونشاطرهم الاحزان على هذا المصاب متضرعين الى الباري عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والبقاء لله…

لتقديم التعازي الاتصال على الارقام التالية :

السيد عزالدين سليم باقسري

009647504714980

ممو سليم باقسري/واتس اب فقط

009647503477666

خديدة قاسو باقسري

009647504505244

مند سليم باقسري

009647504505230