أغسطس 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
ركن التعازي

تعزية ومواساة

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فى :ركن التعازي, شؤون ايزيدية
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تعزية ومواساة

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة المغفور لها سلوى قاسو باقسري عقيلة المهندس عز الدين سليم باقسري عضو برلمان كوردستان السابق ورئيس مركز لالش الاسبق، صباح يوم الاربعاء بقضاء الشيخان اثر مضاعفات فايروس كورونا.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا الحارة الى اسرة المهندس عز الدين باقسري بوفاة عقيلته ونعزي عائلة باقسري جميعا في كوردستان والمهجر على هذا المصاب الاليم ونشاطرهم الاحزان على هذا المصاب متضرعين الى الباري عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والبقاء لله…

لتقديم التعازي الاتصال على الارقام التالية :
السيد عزالدين سليم باقسري
009647504714980
ممو سليم باقسري/واتس اب فقط
009647503477666
خديدة قاسو باقسري
009647504505244
مند سليم باقسري
009647504505230

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