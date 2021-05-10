مايو 11, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
ركن التعازي

مركز لالش يعزي برحيل كوجك خلات (ختيار بحزاني)

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فى :ركن التعازي, شؤون ايزيدية
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مركز لالش يعزي برحيل كوجك خلات (ختيار بحزاني)

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة رجل الدين الايزيدي كوجك خلات (ختيار بحزاني) الذي خدم الايزيديين عامة واهالي بحزاني خاصة على مدار عدة عقود منصرمة.

واننا اذ نعزي انفسنا اولا بهذه الخسارة المؤلمة، ونعزي جميع ذوي الفقيد الراحل واهالي بحزاني الكرام، نسال الله ـ عز و جلّ ـ ان يتغمد الفقيد الراحل بالرحمة والغفران، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

روحا ره‌حمانی
نابت فانی
هه‌ردێ زڤرته‌‌ به‌رده‌ستێ وی خودانی

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك ـ 10 ايار 2021

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