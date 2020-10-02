قوباد طالباني: كان بابا شيخ شخصية مُصلحة

بعث قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، برقية تعزية بوفاة المرجع الديني الأعلى والاب الروحي للايزيديين، (خرتو حجي اسماعيل) والملقب بـ”بابا شيخ”.

وجاء في برقية نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني: تلقينا بألم وحزن عميقين من القلب، نبأ وفاة بابا شيخ المرجع الديني الاعلى للايزيديين.

كان بابا شيخ شخصية مصلحة ومقدما للخدمة والتجمع، وكان له دور بارز في تقديم المساعدة للايزيديين لعبور صدمة الابادة الجماعية لداعش الارهابي، وافنى حياته في النصح والوعظ كمرجع ديني اعلى للديانة الايزيدية في ارجاء العالم.

نسأل الله ان يلهم الجميع الصبر والسلوان، وان يسكن روح الفقيد في الجنان.

قوباد طالباني

نائب رئيس مجلس الوزراء