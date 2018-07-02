يوليو 02, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

BBC تعتذر لصحفية لعدم مساواة راتبها مع نظرائها الرجال

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
14 مشاهدة

BBC تعتذر لصحفية لعدم مساواة راتبها مع نظرائها الرجال

اعتذرت “هيئة الإذاعة البريطانية” “بي بي سي” لمقدمة البرامج والصحفية كاري غريسي لعدم مساواة راتبها مع نظرائها الرجال.

وقالت الهيئة في بيان، إنها توصلت إلى اتفاق مع غريسي لحل جميع الخلافات وأنها ستحصل على فرق الراتب بأثر رجعي.

وقررت غريسي التبرع بالمبلغ المستحق الذي لم يعلن عنه إلى إحدى المنظمات الخيرية.

واستقالت الصحفية من منصبها كرئيسة تحرير الشؤون الصينية في كانون الثاني الماضي احتجاجا على عدم المساواة في الرواتب مع الرجال في المؤسسة.

وفي رسالة مفتوحة، اتهمت غريسي، التي عملت في بي بي سي لأكثر من 30 عاما، المؤسسة بوجود “ثقافة دفع أجور غير قانونية وغير شفافة”.

وشددت على أن بي بي سي تواجه “أزمة ثقة”، بعد الكشف عن أن ثلثي نجومها الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنويا هم من الرجال.

وفي تغريدة لها، شكرت غريسي كل من وقف بجانبها ودعمها خلال تلك الفترة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.