BBC تعتذر لصحفية لعدم مساواة راتبها مع نظرائها الرجال

اعتذرت “هيئة الإذاعة البريطانية” “بي بي سي” لمقدمة البرامج والصحفية كاري غريسي لعدم مساواة راتبها مع نظرائها الرجال.

وقالت الهيئة في بيان، إنها توصلت إلى اتفاق مع غريسي لحل جميع الخلافات وأنها ستحصل على فرق الراتب بأثر رجعي.

وقررت غريسي التبرع بالمبلغ المستحق الذي لم يعلن عنه إلى إحدى المنظمات الخيرية.

واستقالت الصحفية من منصبها كرئيسة تحرير الشؤون الصينية في كانون الثاني الماضي احتجاجا على عدم المساواة في الرواتب مع الرجال في المؤسسة.

وفي رسالة مفتوحة، اتهمت غريسي، التي عملت في بي بي سي لأكثر من 30 عاما، المؤسسة بوجود “ثقافة دفع أجور غير قانونية وغير شفافة”.

وشددت على أن بي بي سي تواجه “أزمة ثقة”، بعد الكشف عن أن ثلثي نجومها الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنويا هم من الرجال.

وفي تغريدة لها، شكرت غريسي كل من وقف بجانبها ودعمها خلال تلك الفترة.