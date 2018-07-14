5 وصفات طبيعية لتبييض الركبتين والأكواع في وقت قياسي!

تعاني أغلب السيدات من مشكلة اسمرار الركبتين والأكواع؛ مما يصيب الكثيرات بالإحراج والشعور بعدم الرضا، فلا تستطيع المرأة أن ترتدي الملابس القصيرة حتى لا تظهر الركبتان والأكواع بلون داكن عن بقية الجسم، لكن لا داعي للقلق حيث يمكنك التغلب على هذه المشكلة بتطبيق إحدى الوصفات التالية للحصول على التفتيح المطلوب في وقت قياسي.

وصفة الخل الأبيض وعصير الليمون

المكونات

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نصف كوب من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من ماء الورد

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

كوب من الماء

طريق التحضير

– اخلطي كل المكونات السابقة مع بعضها جيداً.

– ضعي كمية من الخليط على قطعة قماش.

– ضعي القماش على ركبتيك واتركيهما لمدة ساعتين، كلما جفت قطعة القماش بلّليها مرة أخرى.

– قومي بغسل ركبتيك جيداً، وضعي المرطّب عليهما.

– احرصي على تكرار الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوع وستحصلين على نتائج مرضية.

وصفة الليمون وزيت الزيتون

المكونات

نصف ملعقة من السكر

نصف ملعقة من الملح الخشن

نصف ليمونة

ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير

– اخلطي المكونات السابقة مع بعضها جيداً.

– طبقي الخليط على ركبتيك جيداً واتركيه لمدة 40 دقيقة.

– افركي الخليط بيديك.

– احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت الزيتون والسكر

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

اخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

طبقي الخليط على ركبتيك.

افركي الخليط بيديك في حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على ركبتيك لمدة 10 دقائق.

اغسلي ركبتيك بالماء الدافئ والصابون.

وصفة صودا الخبز

المكونات

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ربع كوب من الماء

طريقة التحضير

– اخلطي صودا الخبز مع الماء جيداً.

– طبقي الخليط على الركبتين مع التدليك في حركات دائرية.

– اغسلي ركبتيك وجففيهما بشكل جيد.

– ضعي الفازلين على ركبتيك كمرطب.

– احرصي على تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

وصفة الكركم

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من الطحين

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير

– اخلطي المكونات السابقة جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

– طبقي الخليط على ركبتيك ودلّكيهما بحركات دائرية.

– اتركي الخليط حتى يجفّ.

– احرصي على تكرار الوصفة يومياً حتى تحصلي على نتائج مرضية.