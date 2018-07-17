5 عادات اتبعيها للحصول على رموش أطول في أسبوعين!

إذا كنتِ تحلمين برموش طويلة جميلة، ننصحك بهذه الطرق التي تحافظ على جمالها وتعمل على زيادة طولها خلال أسبوعين.

الماء البارد هو الأفضل

اغسلي عينيك بالماء البارد يومياً، لأنه يعمل على إنعاش العيون والرموش، كما يقلل من الإحساس بالالتهاب أو الاحمرار في العين.

الزيوت الطبيعية لتطويل الرموش

احرصي على استخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش، ومنها زيت الخروع وزيت الكافور. ضعي كمية قليلة من زيت الخروع أو زيت الكافور في راحة يدك لتدفئة الزيت، ثم اغمسي أصبعك فيه ودلّكي رموشك، مع الحرص على عدم وصول الزيت إلى داخل العين لتجنب حدوث الالتهابات.

النوم ضروري جدا

يجب أن تحصلي على قدرٍ كافٍ من ساعات النوم يومياً (حوالي 8 ساعات) للحفاظ على نضارة عينيك ورموشك، وتجنبي أيضاً السهر لوقت متأخر في الليل، حتى لا تبدو عيناك مجهدة في الصباح.

الأغذية المفيدة للرموش

احرصي أيضاً على تناول الأغذية المفيدة لنمو الرموش، وعلى رأسها الفواكه والخضروات الغنية بفيتامينات (أ)، و (ب) و (ج)، وكذلك زيت الزيتون، زيت اللوز وزيت جوز الهند.

عادات سيئة تسقط الرموش

ابتعدي عن العادات السيئة التي تزيد من تساقط الرموش، ومنها كثرة حكّ العين باليد بقسوة، وكثرة التعرض للشمس، خصوصاً في فصل الصيف، أو النوم من دون إزالة مكياج العين.