4 محاذير تجنَّبيها فيما يتعلق بغسيل شعرك

غسيل الشعر مسألة روتينية نقوم بها عدة مرات في الأسبوع، دون التفكير في ماهيتها وقواعدها، فالكثيرات يعانِينَ من مشاكل عديدة في شعورهن، ولا يُدْرِكْنَ أن السبب قد يعود إلى طريقة الغسيل الخاطئة التي يَتَّبِعْنَهَا.

لذا نستعرض معك محاذير ونصائح بعض كبار الخبراء في مجال العناية بالشعر من جميع أنحاء البلاد، لنعرّفك على أفضل وسائل غسل الشعر، والنصائح والحيل التي ستجعل شعرَك مزدهرًا بشكل أفضل هذا الربيع.

1/ احذري تمشيط شعرك بطريقة خاطئة قبل أن تغسليه:

تمشيط الشعر

ليس من السهل غسل رأس مليء بالشعر المتشابك، لهذا يعمل معظم السيدات على تمشيط شعرهن قبل غسله، ولكن من المؤسف أن تمشيط الشعر بشكل غير صحيح يمكن أن يُدَمِّرَ خيوطه، فمعظمنا اعتاد لتنظيف أو تمشيط الشعر، أن يفعل ذلك من الأعلى إلى الأسفل، في حين أن الطريقة السليمة هي أن تقومي بتمشيط شعرك من الأطراف متجهةً نحو فروة رأسك وليس العكس.

2/ احذري غسل شعرك بماء ساخن:

غسل الشعر

على النساء أن يبذلنَ قصارى جهدهن لتجنُّب استخدام الماء الساخن أثناء غسيل الشعر؛ لأن ذلك يتسبب في إزالة زيوت الشعر الطبيعية، مما يؤدي إلى أن يتلاشى لونُه بشكل كبير ويفقد لمعانه، فكلما زادت درجة حرارة الماء، ازدادت كمية المغذيات والألوان المفقودة من شعرك، كما أن الماء الساخن يكون مُضرًّا بجزيئات الشعر الدقيقة أو التالفة أو المتقصفة.

3/ احذري من تجاهل نوعية شعرك وطبيعتها أثناء الغسيل:

نوعية الشعر

أنواع الشعر المختلفة لها احتياجات تنظيف مختلفة، فإذا كان الشعر دهنيًّا يجب وضع الشامبو على الشعر قبل ترطيبه؛ لإزالة تراكم الدهون فيه بشكل أفضل، وكذلك الاهتمام بنوع فروة الرأس أمر بالغ الأهمية يترتب عليه اختيار الشامبو المناسب.

كما أن الشعر المُلوّن أو المصبوغ يتطلب رعاية خاصة؛ لأنه يكون أكثر عُرضةً للتَّلَفِ والتكسر، لذا فالنساء ذوات الشعر المُلون على وجه الخصوص في حاجة إلى التأكد من أنهن يشترين المنتجات المناسبة لتحافظ على لون شعرهن المكتسب وتمنع التلف عنه.

4/ احذري المبالغة في عدد مرات غسيل شعرك:

فروة الرأس

إن إهمال الشعر وتجاهل غسلِه ونظافته يضرّ به، وكذلك فإن المبالغة في غسله أيضًا تضرّ به وتسبب له العديد من المشاكل، فخبراء التجميل يذكرون أن 98٪ من الناس لا يحتاجون إلى الشامبو كل يوم؛ لأن الشعر وقتها يصبح دهنيًّا للغاية، ففروة الرأس ترفع إنتاج الزيت ليعوِّض ما يفقده أثناء الغسيل، فعندما نتوقف عن غسل الشعر بالشامبو في كثير من الأحيان فإن الجسم يتوازن وهذا هو المطلوب لصحة شعرك، لهذا اكْتَفِي بثلاث مرات أسبوعيًّا فقط لغسيل شعرك.