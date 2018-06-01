3 طرق لتبييض القدمين وتليين الجلد

الإسمرار في القدمين مشكلة تعانيها معظم السيدات، وقد يلجأن إلى الكريمات والعلاجات غير المفيدة وطويلة الأمد، ما يستدعي الاعتناء بالقدمين بطرق معيّنة للتخلص من هذه المشكلة وتفاديها.

نقدم لكِ بعض الطرق السهلة والفاعلة لتبييض القدمين، والتي ننصحكِ بتطبيقها والاستفادة منها عند الحاجة:

– كي تنجحي في تبييض قدميكِ، التزمي تقشيرهما من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا. فللتقشير دور ملموس في القضاء على الجلد والخلايا الميتة، التي يؤدي تكدّسها على بشرة قدميكِ بجعلها داكنة بشكل ملحوظ.

– اِحرصي على ترطيب قدميكِ عبر تدليكهما يوميًّا باستخدام كريم مرطّب، أو عبر تطبيق زيوت معيّنة على غرار زيت جوز الهند أو اللوز. وتساهم هذه العملية في تليين الجلد، والقضاء على التشققات التي قد تجعل لون الجلد غامقًا.

– لخلّ التفاح دور فاعل في تفتيح البشرة، والقضاء على الفطريات التي قد تصيبها. وننصحكِ بتجهيز ماء دافئة، وإضافة القليل من خلّ التفاح إليها ثم نقع قدميكِ فيها لمدة 15 دقيقة، وغسلها بعدها بالماء الفاتر.