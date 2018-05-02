3 خلطات فقط لشدّ الوجه تجعلكِ أصغر سنًا!

إذا كنتِ تتمتعين ببشرة شبابية مشرقة، هذا لا يعني ألاّ تعتني ببشرتك للوقاية من التجاعيد التي تحتاج دائمًا الى خلطات شد الوجه تفاديا لظهور علامات تقدّم السّن. لهذا جمعنا لكِ بعض الخلطات الطبيعية لشدّ الوجه، للحصول على بشرة شبابية لا تظهر عليها علامات تقدّم العمر.

خلطة الموز وزيت الزيتون والعسل

المكونات

– نصف حبة موز

– ملعقة صغيرة عسل

– ملعقة صغيرة زيت زيتون

الطريقة

-اهرسي نصف حبة موز جيدًا، بحيث لايصبح بها أيّ تكتلات وقومي بوضع العسل وزيت الزيتون.

-ضعي الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر واغسليه بالماء البارد قليلًا لغلق المسام.

ما يفعله الخليط:

بإمكانكِ تكرار هذه العملية أسبوعيًّا للحصول على بشرة نضرة ومشدودة، إذ يحتوي الموز على

دهون صحية تعمل على نضارة البشرة، ويحتوي العسل وزيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من ظهور التجاعيد.

ماسك البيض والعسل والليمون

المكونات

– بياض بيضة

– ملعقة عسل صغيرة

– ملعقة ليمون صغيرة

طريقة التحضير

-ادمجي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها على بشرتكِ النظيفة لمدة 20 دقيقة أو حتى تجف.

-سوف تشعرين قليلًا بشدّ بشرتك.

-أزيلي الماسك بيدكِ بلطف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم البارد.

– يمكنكِ وضع الخليط المتبقي بالثلاجة، فهو صالح للاستخدام لمدة يومين تقريبًا.

ما يفعله الخليط:

يدخل بياض البيض في الكثير من مستحضرات التجميل، بخاصة التي تقاوم تجاعيد البشرة، فهو يقلل منها.

ويقلل من فتحات المسام، بينما يقوم الليمون بتنقية بشرتك وقتل البكتيريا، ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة.

خلطة العسل والأفوكاد

المكونات

– ثمرة أفوكادو

– ملعقتان صغيرتان من العسل

الطريقة

– اهرسي الأفوكادو جيدًا ثم ضعي العسل عليه.

– ضعي الخليط على وجهك واتركيه ، ربما يستغرق بعض الوقت واحرصي على أن يكون الخليط سميكًا، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

ما يفعله الخليط

يحتوي الأفوكادو على الكولاجين الذي يعمل على تجديد حيوية البشرة، ويُعتبر عاملًا قويًّا لشدّ الوجه، بينما يقوم العسل بترطيب الوجه، ومنحه الحيوية.

حاولي تطبيق هذه الأقنعة من خلطات شدّ الوجه، واحصلي على بشرة لا تكبر، كلها حيوية.