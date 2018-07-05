3 خلطات طبيعية لتكثيف الحواجب… اكتشفيها!

تبحث المرأة بشكل دائم عن حلّ طبيعي وجذري لتكثيف الحواجب وإعطائهما المزيد من الحجم. لذا نقدم لكِ خلطات طبيعية سهلة وعملية تساعدكِ في الوصول إلى هدفكِ.

الزيوت

قبل البدء بتقديم الخلطات، من المهم أن تعلمي بأن التدليك بالزيوت يساهم في تكثيف الحواجب، ومن أهمها: زيت الزيتون، زيت الخروع وزيت جوز الهند.

1- بذور الحلبة

تكثيف الحواجب عبر بذور الحلبة

يمكن أن تساعد في نمو الحواجب السميكة، فهي غنية بالبروتين وكذلك حمض النيكوتينيك والليسيثين التي تعزز نمو الشعر. تساعد بذور الحلبة أيضا في إعادة بناء بصيلات الشعر .

طريقة التحضير: يجب نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء لمدة 5 ساعات على الأقل، ومن ثم يتم طحن البذور وتحويلها إلى عجينة سميكة مع إضافة زيت جوز الهند أو زيت اللوز. من ثم يتم وضع العجينة على الحواجب قبل الذهاب إلى السرير وتُترك لمدة ليلة. في الصباح يتم غسلها بالماء الدافئ .

2- هلام الصبار

يحتوي هلام الصبار على إنزيمات وله خصائص ترطيب تغذّي بصيلات الشعر وتجعل الحاجب ينمو بشكل أسرع وأكثر سمكا، حتى أنه يمكن أن يجعل الجلد حول الحاجبين رطب وليّن .

طريقة التحضير: يجب استخراج الهلام من نبات الصبار والتدليك بلطف على الحاجبين. يُترك لمدة 30 دقيقة قبل الشطف مع الماء الفاتر.

3- الليمون

يمكن أن يكون الليمون مفيداً للحصول على حواجب سميكة، كونه غني بالفيتامينات C و B وحمض الفوليك والمواد المغذية الأخرى. كما يمكن لليمون أن يعزز نمو شعر الحاجبين .

طريقة التحضير : ببساطة قومي بفرك شريحة من الليمون على حاجبيك. ترك العصير على الحاجبين لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ.