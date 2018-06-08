وفاة سيدة أسترالية بعد تناول رمان مُجمد

في حادثة وصفت بأنها “مأساوية نادرة”، توفيت امرأة أسترالية بعد إصابتها بمرض التهاب الكبد الفيروسي “أ” بعد تناولها للرمان. السلطات المحلية في أستراليا قامت بسحب المنتج من الأسواق محذرة المواطنين من تناوله.

توفيت امرأة أسترالية جراء إصابتها بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع “أ” بسبب عبوة رمان مجمد ملوثة. وتوفيت المرأة البالغة من العمر 64 عامًا في ولاية جنوب أستراليا الأسبوع الماضي، في حالة “مأساوية نادرة”، بحسب السلطات الصحية في الولاية.

وأصدر مسؤولون محليون تحذيراً من منتجات شركة “كريتف غورميت برودكت” في أبريل/نيسان، لارتباطها بظهور 24 حالة التهاب كبد فيروسي في البلاد. وقد حثت السلطات السكان على تفتيش عبوات الفواكه المجمدة لديهم والتخلص منها، حسبما ذكر موقع CNN.

والالتهاب الكبدي “أ” هو عدوى فيروسية تصيب الكبد وتنتشر بشكل سريع بسبب تناول مأكولات أو مشروبات ملوثة. العدوى عادة ما تكون خفيفة وتختفي في غضون بضعة أسابيع ولكنها قد تكون أكثر خطورة ، خاصة عند كبار السن أو المصابين بأمراض الكبد المزمنة ، وفقاً لما ذكره موقع مايو كلينيك الطبي . وتشمل أعراض التهاب الكبد “أ” الغثيان والقيء والحمى واصفرار الجلد والبول الداكن والبراز الشاحب. وقد تستغرق العدوى ما بين 15 إلى 50 يومًا لحدوث التطور، طبقاً لما أوضحه موقع مايو كلينيك.

وذكر موقع BBC الذي نشر الخبر أيضاً، أن وفاة السيدة الاسترالية جاءت بعد شهرين من تحذير أول من مسؤولي الصحة في أستراليا، واستعادة مجموعة من بذور الرمان المجمدة التابعة لشركة شركة “كريتف غورميه برودكت” من الأسواق. وبناء عليه تم إصدار تحذير للمواطنين بأن هذا المنتج مرتبط بتفشي الاتهاب الكبدي “أ” في نيو ساوث ويلز. جاءت تلك الخطوة بعد ظهور ما لا يقل عن 24 حالة من الاتهاب الكبدي “أ” في أستراليا مرتبطة ببذور الرمان المجمدة.