وفاة بطلة أفلام “سوبرمان” أثناء نومها

توفيت الممثلة مارجو كيدر، التي اشتهرت بأداء دور لويس لين في سلسلة أفلام (سوبرمان) في السبعينات والثمانينات، عن عمر يناهر 69 عاما.

وقالت كاميلا فلوكسمان باينس، مديرة أعمال كيدر، إن “الممثلة توفيت في هدوء أثناء نومها يوم الأحد الماضي في بيتها في ليفينجستون بولاية مونتانا، ولم تذكر سبب الوفاة”، حسبما ذكرت رويترز.

ونشرت شركة دي.سي. كوميكس، صاحبة امتياز “سوبرمان” في حسابها على تويتر”شكرا لكونك لويس لين التي نشأ معها كثير منا”.

يشار إلى أن كيدر لم تتمكن من العمل لعامين بعد حادث سيارة خطير في عام 1990 وأفلست في نهاية المطاف. وبعد ست سنوات، عانت من انهيار في صحتها العقلية واختفت لأربعة أيام أمضتها كمشردة في حادثة لاقت اهتماما كبيرا. وجرى تشخيص حالتها لاحقا بأنها تعاني من اضطراب ثنائي القطب.

ولدت كيدر في كندا، وبدأت مشوارها في التمثيل وهي في العشرينات من عمرها ونالت شهرة دولية بأداء دور الصحفية الجسورة لويس في فيلم (سوبرمان) في عام 1978، أمام كريستوفر ريف وفي ثلاثة أجزاء في السلسلة.