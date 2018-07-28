وفاة الفنانة المصرية [هياتم] بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة المصرية هياتم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وشهدت الحالة الصحية لهياتم تدهورا كبيرا خلال الساعات الماضية، أدى إلى إعادتها مرة أخرى لغرفة العناية المركزة، بعد أيام قليلة من نقلها إلى غرفة عادية، إثر معاناتها مع مرض السرطان.

وهياتم، واسمها الحقيقي سهير محمد حسن، ولدت في الإسكندرية عام 1949، وبدأت حياتها الفنية كراقصة في الأفراح والحفلات الشعبية وكانت لم تتجاوز العشرين من العمر.

وتبع ذلك دخولها إلى مجال السينما في منتصف السبعينيات، وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 في فيلم “ليلة حب أخيرة”، من إخراج حلمي رفلة، ولعبت فيه دور راقصة.

وتوالت أعمالها السينمائية ما دفعها لترك الرقص وهي في أوج شهرتها، وتفرغت تماما للتمثيل، وتوالت مشاركاتها في السينما بـ40 فيلم إلى جانب المسلسلات التلفزيونية.