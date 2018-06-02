يونيو 03, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وصفة طبيعية تساعدك في تفتيح البشرة باستخدام “التوت البري”

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فى :شؤون المرأة
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وصفة طبيعية تساعدك في تفتيح البشرة باستخدام “التوت البري”

يحتوي التوت البري على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات “B”، بما يجعله علاجًا مثاليًا ضد العوامل الملوثة والجلد الباهت.

كما تعتبر الفواكه الحمراء الداكنة غنية بفيتامين “C”، مما يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة وإبطاء عملية الشيخوخة.

يمكنك الاستفادة من العناصر والفيتامينات التي يحتويها التوت البري بتطبيق ماسك طبيعي يعيد الإشراق إلى بشرتك، وفقًا لموقع “Hellowglow”.

قناع التوت البري لفتيح البشرة:

• اهرسي 4/1 كوب من التوت البري الطازج حتى يتحول إلى عجينة متجانسة.

• في وعاء مستقل، اخلطي التوت مع 4/1 ملعقة من ماسك الطين وملعقة من الزبادي ونفس المقدار من العسل.

• للتحكم في تجانس الخليط اضيفي القليل من الماء حتى تحصلين على القوام المطلوب للقناع.

• ضعي الخليط على وجهك واتركيه من 10 إلى 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافىء.

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