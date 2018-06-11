وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية

للبشرة الدهنية العديد من السلبيات، فإفراز وتراكم ​الزيوت​ على الطبقة الخارجيّة للجلد يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل المختلفة مثل الرؤوس السوداء، والبثور ذات الأحجام المختلفة.

أسباب البشرة الدهنية

هناك العديد من الأسباب لامتلاك البشرة الدهنية، وفيما يلي بعضاً منها:

العامل الوراثي.

النظام الغذائي.

القلق الزائد.

خلل في الهرمونات أو تغيّر نسبها نتيجة البلوغ.

الجنس؛ فالنساء عرضة أكثر من الرجال لامتلاك بشرةٍ دهنية نتيجة مجموعة عوامل فسيولوجية مثل الدورة الشهرية، والحمل، أو سنّ اليأس، أو عوامل طبيّة، مثل تناول حبوب ​منع الحمل​.

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية

​بياض البيض​

يحتوي بياض البيض على نسبٍ عالية من فيتامين A، والذي يساعد في شد البشرة والتخلّص من البثور المختلفة، وطريقته هي:

طريقة التّحضير: يُخفق بياض البيض بشكلٍ جيّد، ثم يُطبّق على الوجه بشكلٍ كامل.

يُترك على البشرة حتى يجف تماماً، ثم يُغسل بعدها بماءٍ دافئ.

تُكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع الواحد.

​عصير الليمون​

يمتاز عصير اللّيمون بخصائص مضادة للميكروبات لذلك فهو يساعد في تفتيح لون البشرة وتنظيفها من الزيوتفكيف تصنعينه؟

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون

نصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر

كرة قطن

طريقة التّحضير:

بدايخ يخفق الليمون مع الماء ثم يتم وضع قطعة القطن بالعصير المصنوع ثم يُمسح الوجه بها.

اتركيه على وجهك لمدة عشرة دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

لبن الزبادي و​الشوفان​ والعسل

المكوّنات: ملعقة كبيرة من اللبن

​دقيق الشوفان​ الناعم

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير:

يمزج اللبن مع الشوفان، ثم يضاف العسل للمزيج السابق. يُطبق الخليط على الوجه، ويُترك لمدة ١٠-١٥ دقيقة، بعدها يُغسل بالماء البارد. تُكرر هذه الوصفة مرة واحدة باليوم.

ال​طماطم​

طريقة التّحضير: يفرك الوجه بنصف حبة طماطم. يُترك ماء الطماطم على الوجه لمدة ربع ساعة. بعدها يُغسل الوجه بماءٍ بارد، ثم يُرطب جيّداً.

التفاح

طريقة التّحضير:

اهرسي نصف تفاحة ثم ضعيها على وجهك. اتركيها لربع ساعة، ثم اغسليه بماءٍ فاترة.

خل التفاح

يمتاز خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعل له فائدة في الحد من ظهور حب الشباب، الناتج عن البشرة الدهنية والبكيتيريا

المكوّنات: ربع كوب من خل التفاح

ثلاثة أرباع كوب من الماء المقطر

كرة قطن.

طريقة التّحضير:

امزجي الخل بالماء

اغمسيه بقطنة وامسحي الوجه بها بشكلٍ كامل. يُترك الوجه لمدة ٥-١٠ دقائق، ثم اغسليه بعدها بالماء البارد.

كرري الوصفة عدة مرات في الأسبوع الواحد.

الحليب

المكوّنات: ٣ نقاط من زيت اللافندر

ملعقتين كبيرتين من الحليب

طريقة التّحضير:

امزجي الحليب بزيت اللافندر ثم ضعيه على وجهك.

دلكي وجهك به لعدة دقائق

اتركيه على الوجه لمدة ليلة كاملة ثم اغسليه في الصباح بالماء البارد.

العسل

طريقة التّحضير: ضعي طبقة رقيقة من العسل على الوجه، اتركيها لمدة ربع ساعة. كرري العملية مرتين في اليوم.

نصائح عامّة للحفاظ على البشرة الدهنية والاعتناء بها:

نقدم لك بعض الارشادات حول كيفية الحفاظ على وجهك ان كان دهني فمثلا يجب ان تقومي ببعض ال​ماسكات​ ل​تقشير البشرة​ مما يساعد على إزالة طبقات الجلد الميتة والزيوت المفرزة.

امسحي وجهك بين فترة واخرى بالتونربهدف ازالة بقايا الأوساخ والزيوت العالقة بالبشرة.

لا تنسي ان ترطبي بشرتك بشكلٍ مستمر، مع الاخذ بعين الاعتبار اختيار المرطب الملائم لنوع البشرة.

ضعي واقي شمس وبشرة بشكلٍ دائم عند الخروج من المنزل.

تناولي الغذاء الغني بالخضروات والفواكه.

أزيلي مكياجك بعد السهرة وقبل ان تخلدي الى النوم .