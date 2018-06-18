وصفات جديدة في عالم العناية بالبشرة

عندما تبدأ البشرة بالضعف، نجد أن الحاجز الواقي للبشرة ضد الأشعة فوق البنفسجية يضعف تدريجيا، لأن التعرض للشمس والأتربة يتسبب في تغيير لون البشرة وتصبغها، لذا من الضرورى العناية والاهتمام بالبشرة لضمان طلة انثوية مفعمة بالاشراق والحيوية.

واعلمي سيدتي ان اعتمادك على منتجات العناية بالبشرة والتجميل للتخلص من مشاكل البشرة، لن يعطيك النتيجة المطلوبة، حيث تبقى بعض الوصفات الطبيعية التي تعتمد على المكونات الطبعية هي الأفضل على الإطلاق في مجال العناية بالبشرة والجمال، لذا نعرض عليك في هذا المقال مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبيض البشرة و تأخير التجاعيد والشيخوخة المبكرة، يمكنك تطبيق ما يناسبك من بينها.

وصفة القرع والزبدة لتقشير البشرة

المكونات

3 ملاعق من القرع

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة عسل نحل

طريقة التحضير والاستخدام

اهرسي القرع جيدا ثم ضيفي الزبدة والعسل

اخلطيهم لتحصلي على مزيج يمكن استخدامه

استخدمي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة

اغسلي وجهك بالماء الدافئ

وصفة الجزر والطين الاخضر (تراب القصار)

المكونات

2 ملعقة كبيرة جزر

ملعقة الطين الاخضر

2 ملعقة عسل

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بسلق الجزر واهرسيها جيدا

ضيفي العسل والطين الاخضر مع الجزر

اخلطيهم جيدا لتحصلي على عجينة متماسكة

استخدمي الخليط على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة

قومي بتدليك وجهك باستخدام نص ملعقة ماء صغيرة

اغسلي وجهك بالماء الدافئ لترطيب البشرة

وصفة عصير الطماطم والبيكنج صودا لتبيض البشرة

المكونات

حبة واحدة من الطماطم

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

طريقة التحضير والاستخدام

قومي ببشر حبة الطماطم ثم اضيفي العسل والبيكنج صودا

اخلطيهم جيدا لتحصلي على مزيج طرى

استخدمي المزيج على الوجه والرقبة حتى يجف

اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيدا

استخدمي هذا الماسك مره واحدة شهريا

وصفة اللبن والبرتقال

المكونات:

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي الطازج

بعض من قشور البرتقال المجففة

طريقة التحضير والاستخدام

اطحني قشور البرتقال جيدا حتى تحصلي على مسحوق ناعم

اضيفي ملعقة اللبن إلى مسحون قشور البرتقال حتى تتكون عجينة متماسكة

طبقي العجينة على وجهك بعد تنظفيه واتركيه لمدة 15-20 دقيقة

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.