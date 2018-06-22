هكذا تحصلين على شفاه مكتنزة.. وبدون حقن

إذا كانت الشفاه المكتنزة ما زالت على الموضة، فالحصول عليها لا يرتبط فقط بالخضوع لتقنيّات الحقن التجميليّة. إذ يمكن تحقيق نتيجة مماثلة من خلال تبنّي بعض الخطوات والنصائح التي تساهم في تكبير الشفاه بشكل طبيعيّ. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:



– الترطيب أولاً:

يشكّل الترطيب خطوة ضروريّة لتبدو الشفاه أكثر اكتنازاً. ويُنصح في هذه الحالة بتقشير الشفاه مرة أو مرتين في الأسبوع باستعمال مستحضر تقشير خاص بهذا الغرض أو الاستعانة بخليط العسل والسكر. فمن شأن ذلك أن يخلّص الشفاه من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها، على أن يتمّ تبنّي عادة استعمال بلسم مرطب على الشفاه عدة مرات في اليوم للحفاظ على نعومتها وحمايتها من الجفاف.

– إعادة رسم الشفاه:

لإعادة رسم الشفاه، يجب البدء بتغطيتها بطبقة رقيقة من كريم الأساس، أو الكونسيلر، أو قلم التصحيح، وذلك للحفاظ على ثبات أحمر الشفاه. أما الخطوة الثانية فتعتمد على إعادة رسم شكل الشفاه بواسطة قلم يتناسق بلونه مع لون أحمر الشفاه. ويمكن في هذه الحالة رسم خطّ التحديد خارج محيط الشفاه الطبيعي شرط عدم الابتعاد كثيراً عنها لتجنّب أي نتيجة مبتذلة. ويُنصح ببدء الرسم من الشفة السفلى ثمّ الانتقال إلى الشفة العليا مع احترام الشكل الأساسي للشفاه.

– اختيار اللون المناسب من أحمر الشفاه:

تذكّروا دائماً أن الألوان الفاتحة والصيغ المشرقة تجعل الشفاه تبدو أكثر اكتنازاً، ولذلك ينصح الخبراء في هذا المجال باعتماد التدرّجات العارية، والزهريّة، والبيج، والمشمشيّة من أحمر الشفاه. على أن يتمّ الابتعاد كلياً عن التدرجات الداكنة التي تجعل الشفاه تبدو رقيقة.

بعد رسم محيط الشفاه بالقلم، طبّقوا أحمر الشفاه بواسطة الفرشاة الخاصة بهذا الغرض ولا تنسوا تطبيق لمسة من الملمّع في وسط الشفاه للحصول على لمسة إضافيّة من الإشراق.

– الاستعانة بمستحضر مكبّر للشفاه:

يظهر مفعول المستحضرات المكبّرة للشفاه مباشرةً بعد تطبيقها. وهي تحتوي على مكوّنات طبيعيّة كالبيبتيدات تنشّط إنتاج الكولاجين، والإلستين، والحمض الهيالوريني في البشرة، مما يجعل الشفاه تبدو مكتنزة.

– اللجوء إلى تقنيّة “الكونتورينغ”:

يؤدي استعمال تقنيّة الكونتورينغ إلى اللعب على أماكن الضوء والظلّ في الوجه، مما يساعد على إظهار الشفاه أكثر اكتنازاً. ويمكن الاستعانة أيضاً بتطبيق القليل من مستحضر الإشراق تحت الشفة السفلى وفوق الشفة العليا للحصول على مفعول مكبّر للشفاه.