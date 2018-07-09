هكذا إحتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلاد حفيدها.. بالصور

إحتفلت الفنانة ​ماجدة الرومي​ بعيد ميلاد حفيدها “يوري”، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت الرومي صوراً من الإحتفال بعيد ميلاد حفيدها، وعلّقت: “عيد ميلاد سعيد يوري”.

وتوالت تعليقات متابعيها على الصور، متمنين لحفيدها السعادة.

يُذكر أن ماجدة الرومي كانت قد أطلت بليلة استثنائية على المسرح الوطني محمد الخامس، ضمن مهرجان موازين في المغرب، حيث تم الاحتفاء بالأغنية المغربية من خلالها، وأدت الأغنية الشهيرة “بنت بلادي” التي نالت إعجاب الجمهور، وبصوتها الملائكي الرائع قدمت ماجدة اغنياتها الخاصة التي رسمت بذاكرة الجمهور لسنوات ولازالت، منها كلمات ولا تسأل وعم يسألوني عليك وعلى قلبي ملك وغيرها.

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