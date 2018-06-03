هذه الخلطات تخلّصك من بقع اليدين الداكنة!

تشكّل البقع الداكنة التي تظهر على سطح #اليدين إحدى المشاكل التجميلية المزعجة الشائعة بين النساء نتيجة التعرّض المباشر للشمس، التقدّم في العمر، التبدلات الهرمونية، واستعمال العطور.

وإذا كان كريم الوقاية من #الشمس ضروريّ لتجنّب هذه المشكلة وتأخير ظهورها، فإن بعض #الخلطات الطبيعيّة أثبتت فعاليتها في التخفيف من حدّة البقع وحتى القضاء عليها بشكل نهائي. تعرّفوا فيما يلي على 5خلطات طبيعيّة أثبتت فعاليتها في مجال القضاء على البقع الداكنة التي تظهر على اليدين.

1- خلطة الزبادي والكركم:

يساعد الزبادي على تفتيح بشرة اليدين، وكذلك يفعل الكركم. يكفي أن تخلطي نصف كوب من الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، نصف ملعقة صغيرة من العسل، ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز المطحون. افركي هذا الخليط على بشرة يديكِ لمدة دقيقتين ثمّ اتركيه لمدة 5دقائق قبل شطفه بالماء البارد. على أن يتمّ استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

2- خلطة الحنّة البيضاء وعصير الليمون:

تعمل الحنّة البيضاء على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون الجلد. وهي تساهم في تنقية المسام وتجديد البشرة. اخلطي ملعقة كبيرة من بودرة الحنة البيضاء مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الزبادي. طبّقي الخليط على بشرة يديكِ واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسل اليدين بالماء البارد، على أن يتمّ تطبيق هذه الخلطة مرة أسبوعياً لتفتيح بشرة اليدين.

3- خلطة العسل واللوز:

يساهم العسل في إزالة البقع الداكنة وطبقات الخلايا الميتة عن سطح البشرة، كما يحتوي على أنزيمات تترك اليدين ناعمتين. اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من الحليب السائل، وملعقة كبيرة من اللوز المطحون فتحصلين على عجينة رخوة افركي بها يديكِ لمدة دقيقتين ثم اتركيها عليهما لمدة 5دقائق قبل شطفها بالماء البارد. كرّري استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

4- خلطة عصير البطاطس ومسحوق الحمص:

يلعب عصير البطاطس دوراً فعّالاً في مجال تفتيح البشرة وإزالة التصبّغات عن سطحها، أما مسحوق الحمص المطحون فيتميّز بفعالية في تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من عصير البطاطس مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحمص وفرك اليدين بهذا الخليط لمدة 5دقائق قبل شطفها بالماء البارد للحصول على أفضل النتائج في حال تطبيق هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

5- خلطة الفراولة والعسل:

تحتوي فاكهة الفراولة على مادة الألفاهيدروكسي المقشّرة للبشرة والمفتّحة للونها. يكفي هرس 5حبات من #الفراولة الناضجة وإضافة ملعقة كبيرة من #العسل إليها للحصول على خلطة فعّالة في مجال علاج البقع الداكنة التي تظهر على اليدين. طبّقي هذه الخلطة على يديكِ واتركيها لمدة 5دقائق قبل غسلها بالماء البارد، على أن يتمّ الاستعانة بها مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.