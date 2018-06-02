نيكول كيدمان تتحدث عن تعرضها للإجهاض خلال زواجها من توم كروز

رغم مرور ما يقرب من 20 عامًا على انفصالهما، فإن الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان لا تزال محتفظة في ذاكرتها بمجموعة من التفاصيل المؤلمة التي تعرضت لها خلال فترة زواجها من الممثل الأمريكي توم كروز.

وقد كشفت خلال حوار جديد مع مجلة Tatler، عن حزنها على الطفلين اللذين أجهضتهما خلال زواجها الأول الذي استمر من عام 1990 حتى 2001، مؤكدة أن الألم لا يزال محفورا في قلبها.

وقالت إنها دائما تشعر باللهفة والاشتياق لكونها لم تتمكن من رؤيتهما، موضحة: أعرف حالة الاشتياق، هذه حالة صعبة ومؤلمة، وأعرف الخسارة، خسارة الحمل لا يتم الحديث عنه بالشكل الكافي، إنه حزن كبير بالنسبة لبعض السيدات.

وتطرقت بالحديث إلى طفليها بالتبني؛ إيزابيلا (25 عاماً) وكونور (23 عامًا)، قائلة: كان هناك كم هائل من الألم بسبب الإجهاض وكمية هائلة من الفرح على الجانب الآخر. فمن ناحية يسيطر شعور الحزن والاشتياق، ومن ناحية أخرى تتولد أحاسيس جديدة مرتبطة بالطفل الذي أصبح لديك.

كيدمان البالغة من العمر 50 عامًا، ذكرت في حوار سابق أنها كانت ترغب في الإنجاب منذ اللحظة الأولى التي تزوجت فيها كروز. لكنها فقدت طفلها الأول بعد تعرضها للإجهاض في عمر 23 عامًا، أي بعد مدة قصيرة من زواجهما وذلك بسبب الحمل خارج الرحم، ثم فقدت طفلها الثاني خلال مرورهما بمرحلة الانفصال والطلاق.

يشار إلى أنه في عام 2006 تزوجت كيدمان من كيث إربان، وأنجبت منه طفلتين هما صانداي (9 سنوات) وفيث (7 سنوات).