نعومي كامبل توجه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان… ماذا طلبت منه؟

وجّهت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، نعومي كامبل، رسالة استغاثة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وفي التفاصيل، فقد طلبت كامبل من سلمان التدخل لإنقاذ فتاة سودانية قاصر حُكم عليها بالإعدام لقتل زوجها الذي اغتصبها بمساعدة أقاربه.

وقد نشرت كامبل التغريدة التالية قبل أن تقوم بحذفها: ‘بعد كل ما قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرأة السعودية من حقوق (حق قيادة السيارة وحق التصويت)، أرجو أن تنضم لحملة دعم نورا محمد حسين.’

يُذكر، أن المحكمة السودانية قضت بإعدام نورا محمد حسين لأنها قتلت زوجها الذي تزوجته قسراً، بعدما أجبرها على ممارسة الجنس معه أمام أقربائه.