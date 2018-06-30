نضارة البشرة في الصيف تبدأ بهذه المأكولات

البشرة النضرة لا تحتاج الى العناية المستمرة من الغسل الى استخدام الكريمات المناسبة فحسب، بل الى اتباع نمط غذائي صحي أيضاً. فنضارة البشرة ونظافتتها خصوصا في فصل الصيف، تفرض تناول مأكولات صحية توفر لها الرطوبة وتحميها من الجفاف بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

كيف تأكلين في الصيف لتحافظي على بشرة نضرة ومشرقة؟ إليك الجواب من سيدتي.نت :

1- الفاكهة الحمراء والبرتقالية: خلال الصيف من المهم التركيز على الفاكهة المشبعة بالسوائل من اجل الحفاظ على رطوبة البشرة وبالتالي ليونتها ومظهرها الصحي. لذلك، تناول الفاكهة يشكل الطريقة الاهم من اجل الحصول على الانتعاش المطلوب. أما الانواع المطلوب التركيز عليها أكثر من سواها، فهي التفاح بلونيه الاحمر والاخضر اذ يحتوي على نسبة عالية من المياه اضافة الى انواع التوت، سواء الابيض او الاحمر او الاسود، والفراولة. فهذه الفاكهة تحتوي على البيتا – كاروتين التي تحمي البشرة من مضار اشعة الشمس. كذلك يعتبر البطيخ الاحمر مصدرا اساسيا لاسترداد الرطوبة المفقودة.

2- الخضار: بالنسبة الى الخضار، من المهم التركيز في فصل الصيف على الانواع الخضراء الداكنة، منها الروكا والسبانخ والسلق والخس على انواعه. فهذه الخضار تحمل نسبة عالية من مضادات الاكسدة التي تعمل على تنظيف الجسم من السموم، مما ينعكس ايجابا على البشرة ونضارتها.

3- المثلجات المنزلية والـ”سموثي” (Smoothie): لا تسارعي الى شراء المثلجات من محلات السوبرماركت. على العكس، استبدليها بأخرى مصنوعة في المنزل. لماذا؟ لان ما تحتاج اليه بشرتك هو نسبة مرتفعة من الترطيب وليس نسبة مرتفعة من السكريات. لذلك، ينصح بتحضير مزيج من الفاكهة باستخدام الخلاط الكهربائي ووضعها في الثلاجة وبعدها، يمكن الاستمتاع بمثلجات من الفاكهة الطبيعية، سواء الحامض او البرتقال او الشمام او البطيخ.

4- اللبن الزبادي مع الفاكهة: من السناكات التي ينصح بها صيفا للحفاظ على رطوبة البشرة، ذاك المزيج من اللبن الزبادي مع الفاكهة سواء بضع حبات من التوت او الدراق او بضع شرائح من الموز، يمكن اضافة ملعقة صغيرة من العسل من اجل الحصول على ذاك المذاق الشهي. اللبن ضروري من اجل تنظيف المعدة من السموم وتبريدها مما ينعكس ايجابا على بشرتك.